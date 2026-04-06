El edificio en Lomas de Zamora que expresa una identidad de otro rincón del mundo.

En la esquina de Pereyra Lucena y Payró, en Lomas de Zamora , hay un edificio que rompe con el paisaje urbano tradicional del distrito . Blanco, con detalles en azul, arcos, cúpula y líneas que remiten a una arquitectura e identidad poco habituales en el conurbano bonaerense, la construcción se convirtió con el tiempo en una referencia visual del barrio.

Según se menciona en el libro "Los árabes ayer, hoy y siempre", de Julio Carlos Nahas y Héctor Osvaldo Saad, este tipo de construcción responde a una arquitectura ribereña del Mediterráneo, también llamada oceánica, muy común en países árabes del norte de África, como Marruecos.

Ese estilo se caracteriza por las paredes blancas, los detalles en colores intensos -principalmente azul-, las terrazas escalonadas, las aberturas en arco y las cúpulas, elementos que aparecen claramente en el edificio de Lomas.

Según se menciona en el libro "Los árabes ayer, hoy y siempre", de Julio Carlos Nahas y Héctor Osvaldo Saad, este tipo de construcción responde a una arquitectura ribereña del Mediterráneo.

La presencia turca en la historia de Lomas de Zamora

La presencia de este tipo de arquitectura en la zona no es casual. Durante gran parte del siglo XX, Lomas de Zamora recibió una importante inmigración de origen árabe, principalmente sirio-libanesa, pero también de otras regiones que en aquel entonces formaban parte del Imperio Otomano, motivo por el cual muchas familias eran conocidas popularmente como “turcas”.

Según trascendió entre vecinos e investigadores de la historia local, el edificio habría pertenecido justamente a una familia con ascendencia turca, lo que explicaría la elección de un estilo arquitectónico ligado a sus raíces culturales.

Además, la ubicación del edificio no es un dato menor: se encuentra en una zona que históricamente fue conocida como el “barrio árabe” de Lomas de Zamora, donde se asentaron comerciantes e inmigrantes que formaron parte del desarrollo comercial y social del distrito. Muchos de ellos instalaron negocios, almacenes, tiendas de telas y bazares, y contribuyeron a la vida económica y cultural de la ciudad.