lunes 06 de abril de 2026
Escribinos
6 de abril de 2026
¿Qué onda?

Qué pasó después del beso entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Danelik Galazán protagonizaron un picante momento de Gran Hermano durante una fiesta dentro de la casa y con Yanina Zilli de testigo.

Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos en Gran Hermano.&nbsp;

Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos en Gran Hermano. 

En Gran Hermano Generación Dorada pusieron en pantalla cómo se dio el apasionado beso que se dieron Brian Sarmiento y Danelik Galazán durante la noche del sábado en la casa del certamen de Telefe y todo lo que sucedió después.

Lee además
Nazareno Pompei, contra todos en Gran Hermano Generación Dorada. 

Nazareno Pompei, picante en Gran Hermano: "Me chupa un hue..."
Kennys Palacios habló de todo. 
Fuerte.

Kennys confesó cuál fue el terrible temor que tuvo en la casa de GH
Embed

El beso de Brian Sarmiento y Danelik

Luego del beso que se dieron mientras sonaba “Careless whisper", Brian Sarmiento y Danelik se sentaron abrazados en el mismo sillón donde ocurrió el fogoso encuentro. “Ma, me comió la boca”, exclamó el exfutbolista a las cámaras, hablándole a Yanina Zilli.

Yanina Zilli, que todavía no logra tener el mismo éxito que Brian Sarmiento pero con Martín Rodríguez, le pidió al ex Banfield y Danelik que se dieran otro beso “para poder ver”. Accedieron pero con recaudos.

image
Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos.

Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos.

Brian Sarmiento y Danelik se besaron un par de veces más pero no fueron a dormir juntos. “Me encantó que seas cariñosa”, le declaró el exfutbolista a su pretendiente antes de despedirse. Esta situación generó una enorme expectativa sobre si esto terminará en un romance dentro de la casa.

Temas
Seguí leyendo

Nazareno Pompei, picante en Gran Hermano: "Me chupa un hue..."

Kennys confesó cuál fue el terrible temor que tuvo en la casa de GH

Carmiña, con todo contra una excompañera de GH: "Se creía la jefa del penal"

El cruce entre Brian Sarmiento y Lolo Poggio: "Esa giladita"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Se definió la placa en Gran Hermano.  video
Todo o nada.

Quiénes fueron los tres salvados en GH y cómo quedó la placa

Las más leídas

Te Puede Interesar

Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos en Gran Hermano.  video
¿Qué onda?

Qué pasó después del beso entre Brian Sarmiento y Danelik en GH