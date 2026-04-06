Qué pasó después del beso entre Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos en Gran Hermano.

En Gran Hermano Generación Dorada pusieron en pantalla cómo se dio el apasionado beso que se dieron Brian Sarmiento y Danelik Galazán durante la noche del sábado en la casa del certamen de Telefe y todo lo que sucedió después.

Antes de la fiesta, Solange Abraham le preguntó a Danelik si le gustaba Brian Sarmiento y ella respondió que “eran amigos afectivos” y que “le encanta compartir con él”.

Embed El beso de Brian Sarmiento y Danelik Luego del beso que se dieron mientras sonaba “Careless whisper", Brian Sarmiento y Danelik se sentaron abrazados en el mismo sillón donde ocurrió el fogoso encuentro. “Ma, me comió la boca”, exclamó el exfutbolista a las cámaras, hablándole a Yanina Zilli.

Yanina Zilli, que todavía no logra tener el mismo éxito que Brian Sarmiento pero con Martín Rodríguez, le pidió al ex Banfield y Danelik que se dieran otro beso “para poder ver”. Accedieron pero con recaudos.

image Brian Sarmiento y Danelik Galazán, a los besos. Brian Sarmiento y Danelik se besaron un par de veces más pero no fueron a dormir juntos. “Me encantó que seas cariñosa”, le declaró el exfutbolista a su pretendiente antes de despedirse. Esta situación generó una enorme expectativa sobre si esto terminará en un romance dentro de la casa.

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