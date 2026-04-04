Nazareno Pompei, picante en Gran Hermano Generación Dorada: "Me chupa un hue..."

Nazareno Pompei, contra todos en Gran Hermano Generación Dorada.

El clima tenso en Gran Hermano Generación Dorada no da tregua y las alianzas comienzan a quebrarse. En una conversación privada en el stream de la casa, Nazareno Pompei le confesó a Juani Caruso su mirada de la interna del certamen de Telefe.

Nazareno Pompei fue tajante al explicar por qué no le preocupa la opinión de sus compañeros de Gran Hermano Generación Dorada. "Me chupa un huev... lo que piensen acá dentro de la casa. Si la gente que me va a votar es el público", afirmó con seguridad.

Embed Su estrategia es dejar que los demás lo subestimen mientras él construye un vínculo directo con los espectadores. "Prefiero tener un perfil alto y fuerte afuera que tener un perfil de jeque acá adentro", sentenció el exfutbolista del Club Los Andes.

Nazareno Pompei y su análisis del juego El análisis de Nazareno Pompei también proyectó quiénes serán los próximos blancos en la Gala de Nominación durante la semana y acertó en algunos nombres. Según el participante, el foco de la casa está puesto en el círculo íntimo de la actriz: "Pienso que van a ir por el grupo de Andrea del Boca. A ella nunca la suben a placa y de la nada le clavan la fulminante", observó.

image Nazareno Pompei, contra todos. Además, el joven lomense arriesgó nombres específicos para la próxima placa, mencionando que Yisela "Yipio" Pintos podría ser una de las más buscadas por el resto de los jugadores.

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