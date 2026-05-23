Netflix estrena una serie sobre el polémico juicio contra Michael Jackson

Netflix lanzó el primer tráiler de la nueva serie documental "Michael Jackson: The Verdict", en donde se verá el proceso judicial que atravesó el icónico cantante de pop luego de las múltiples acusaciones de abuso sexual menores en su contra.
La serie documental de Netflix “Michael Jackson: The Verdict” aborda las acusaciones de 2003 y el posterior juicio por abuso sexual.
Netflix lanzó el primer tráiler de la nueva serie documental "Michael Jackson: The Verdict", en donde se verá el proceso judicial que atravesó el icónico cantante de pop luego de las múltiples acusaciones de abuso sexual menores en su contra.
Esta serie documental llegará a Netflix el próximo 3 de junio. Fue dirigida por Nick Green y cuenta con la narración de testigos claves que fueron parte del juicio que protagonizó el cantante.
Esta realización sobre el popular artista fue producida por Candle True Stories y contó con la producción ejecutiva de Fiona Stourton, James Goldston y David Herman.
La serie revisa el proceso judicial derivado de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 2003 contra el artista y el impacto mediático que rodeó el caso.
El documental se centra en el juicio realizado en California, donde Michael Jackson enfrentó diversos cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.
Durante el proceso, el cantante negó las acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado. A pesar de la resolución judicial, el caso continuó generando atención pública y mediática en los años posteriores, incluso después de la muerte del artista en 2009.
De acuerdo con los realizadores, el objetivo fue reconstruir el desarrollo del proceso judicial desde diferentes perspectivas y mostrar cómo se desenvolvieron los acontecimientos dentro de la sala del tribunal.