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23 de mayo de 2026
Prendé la tele.

Netflix estrena una serie sobre el polémico juicio contra Michael Jackson

La serie documental de Netflix “Michael Jackson: The Verdict” aborda las acusaciones de 2003 y el posterior juicio por abuso sexual.

Nueva serie sobre Michael Jackson.&nbsp;

Nueva serie sobre Michael Jackson. 

Esta serie documental llegará a Netflix el próximo 3 de junio. Fue dirigida por Nick Green y cuenta con la narración de testigos claves que fueron parte del juicio que protagonizó el cantante.

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Esta realización sobre el popular artista fue producida por Candle True Stories y contó con la producción ejecutiva de Fiona Stourton, James Goldston y David Herman.

Una serie de Netflix polémica

La serie revisa el proceso judicial derivado de las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas en 2003 contra el artista y el impacto mediático que rodeó el caso.

El documental se centra en el juicio realizado en California, donde Michael Jackson enfrentó diversos cargos relacionados con presuntos abusos contra un menor.

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Nueva serie de Netflix.

Nueva serie de Netflix.

Durante el proceso, el cantante negó las acusaciones y finalmente fue absuelto de todos los cargos por el jurado. A pesar de la resolución judicial, el caso continuó generando atención pública y mediática en los años posteriores, incluso después de la muerte del artista en 2009.

De acuerdo con los realizadores, el objetivo fue reconstruir el desarrollo del proceso judicial desde diferentes perspectivas y mostrar cómo se desenvolvieron los acontecimientos dentro de la sala del tribunal.

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