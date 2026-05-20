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20 de mayo de 2026
Prendé la tele.

Netflix estrena The Boroughs, de los creadores de Stranger Things

Netflix suma a su catálogo a The Boroughs, una nueva serie de ciencia ficción producida por los mismos creadores de Stranger Things.

Nueva serie de Netflix.&nbsp;

Nueva serie de Netflix. 

The Boroughs: Jubilación rebelde es la nueva serie creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews que se estrena este jueves en Netflix. Los hermanos Duffer son los productores ejecutivos de esta ficción que de alguna manera replica su gran éxito en Stranger Things.

Con un tono distinto al de Stranger Things, The Boroughs también apuesta por la ciencia ficción y su premisa resulta de lo más curiosa, pues sigue a un grupo de jubilados que se congrega en un centro para personas mayores, quienes deben hacer frente a un monstruo de otro mundo.

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En una comunidad de jubilados que parece perfecta, un grupo de héroes poco convencionales deben evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen: tiempo.

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También apuesta por la nostalgia a través del oído, con una banda sonora que recupera auténticos clásicos apta para los más melómanos.

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Nueva serie de Netflix.

Nueva serie de Netflix.

La serie incluirá temas de Bruce Springsteen, Bill Withers y otros nombres míticos, y que su selección musical estuvo supervisada por Nora Felder, dos veces nominada al Grammy y ganadora de un Emmy, conocida precisamente por su trabajo en la citada Stranger Things.

El elenco está compuesto por Alfred Molina, Alfre Woodard, Geena Davis, Denis O’Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg y Jane Kaczmarek.

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