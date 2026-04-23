Netflix lanzó tráiler de "Lo dejamos acá", la película con Ricardo Darín y Diego Peretti

Netflix publicó el primer tráiler de “Lo dejamos acá”, la nueva película con producción argentina que está protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. Esta comedia cuenta con la dirección de Hernán Goldfrid y un guion a cargo de Emanuel Diez.

En medio de una gran expectativa por este estreno nacional, la película estará disponible a nivel global en el catálogo de Netflix en septiembre de este año.

Prendé la tele. Netflix estrena una serie documental sobre la vida de Rafael Nadal

Embed

La comedia está dirigida por Hernán Goldfrid, quien trabajó con los dos intérpretes en sus producciones anteriores. Con Diego Peretti estuvo en “Música en espera” y con Ricardo Darín trabajó en “Tesis sobre un homicidio”.

Así es la nueva película de Netflix

La película sigue la historia de un psicoanalista pragmático (Ricardo Darín) que pierde la fe en los métodos tradicionales y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes.

Si bien todo parece funcionar al principio, sus planes se ven frustrados ante la presencia de un escritor (Diego Peretti) con un bloqueo creativo que llega a su consulta.

image Diego Peretti y Ricardo Darín, en la nueva película de Netflix.

En las primeras imágenes de “Lo que dejamos acá”, Ricardo Darín encarna a un psicólogo que se siente frustrado por su trabajo. Con una mirada seria y asintiendo levemente la cabeza, finge escuchar a su paciente e intenta enfocarse en él, aunque sus instintos son más fuertes y le pide terminar la sesión. “¿Lo dejamos acá?”, es la pregunta que desencaja a Peretti, quien expresaba su problema sin problemas.