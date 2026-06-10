ESPN Films presenta el documental "Messi: la cinta olvidada"

“Messi: La cinta olvidada”, el nuevo documental de ESPN Films , que ya está disponible en la plataforma Disney + , se encarga de contar una de las historias menos conocidas y más trascendentales en la exitosa y extensa carrera de Lionel Messi.

La producción revela cómo una simple cinta VHS terminó desempeñando un papel fundamental en la decisión que definió el futuro internacional del futbolista.

La historia se remonta a 2004, cuando Lionel Messi tenía apenas 16 años y comenzaba a destacarse en las divisiones juveniles del FC Barcelona.

Mientras su talento crecía en España, en Argentina todavía era un nombre prácticamente desconocido. Ante la posibilidad de que obtuviera la nacionalidad española y representara a ese país, surgió una preocupación en el entorno de la Selección Argentina.

image ESPN presenta un documental de Lionel Messi.

Fue entonces cuando un periodista de Barça TV recopiló las mejores jugadas del joven rosarino en una cinta VHS que viajó hasta Argentina y llegó a manos de integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Ese material permitió dimensionar el potencial del futbolista y desencadenó una rápida reacción de la AFA, que organizó dos partidos amistosos con el objetivo de asegurar la presencia de Lionel Messi en la Albiceleste. El documental reconstruye ese episodio decisivo que cambió para siempre la historia del fútbol argentino y mundial.