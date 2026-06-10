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10 de junio de 2026
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ESPN Films presenta el documental "Messi: la cinta olvidada"

El nuevo documental de ESPN Films, disponible en Disney +, se encarga de contar una de las historias menos conocidas de Lionel Messi.

Nuevo documental de Lionel Messi.&nbsp;

Nuevo documental de Lionel Messi. 

La producción revela cómo una simple cinta VHS terminó desempeñando un papel fundamental en la decisión que definió el futuro internacional del futbolista.

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Un documental que arranca en 2004

La historia se remonta a 2004, cuando Lionel Messi tenía apenas 16 años y comenzaba a destacarse en las divisiones juveniles del FC Barcelona.

Mientras su talento crecía en España, en Argentina todavía era un nombre prácticamente desconocido. Ante la posibilidad de que obtuviera la nacionalidad española y representara a ese país, surgió una preocupación en el entorno de la Selección Argentina.

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ESPN presenta un documental de Lionel Messi.

ESPN presenta un documental de Lionel Messi.

Fue entonces cuando un periodista de Barça TV recopiló las mejores jugadas del joven rosarino en una cinta VHS que viajó hasta Argentina y llegó a manos de integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Ese material permitió dimensionar el potencial del futbolista y desencadenó una rápida reacción de la AFA, que organizó dos partidos amistosos con el objetivo de asegurar la presencia de Lionel Messi en la Albiceleste. El documental reconstruye ese episodio decisivo que cambió para siempre la historia del fútbol argentino y mundial.

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