Trueno, uno de primeros artistas en los Billboard Latinos 2026

El popular rapero argentino Trueno , la española Lola Índigo , la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García destacan en la primera ronda de artistas que anunció Billboard para la edición de este año de la Semana de la Música Latina , que comenzará en octubre en Miami Beach, en Estados Unidos.

A estos cantantes se suman los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro , la puertorriqueña RaiNao, y la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, ambos de Venezuela, como parte del primer anuncio de artistas que se congregarán del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum.

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Además de estos intérpretes, los organizadores anunciaron en un comunicado la participación de ejecutivos de la industria como Tommy Mottola, el esposo de la cantante mexicana Thalía, y a Nat Pastor y Víctor González.

La Semana Billboard de la Música Latina, considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026 , que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

El encuentro del año anterior celebró 12 años consecutivos de crecimiento de la música latina, que ahora es el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos, al reunir a artistas como Daddy Yankee, Pablo Alborán, Carín León, Aitana y Laura Pausini.

"La música latina es una potencia global, escuchada más que nunca en todo el mundo, y eso es gracias a sus extraordinarios artistas y ejecutivos, aseveró Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard.

Cobo apuntó que en el encuentro "la industria se reúne para celebrar sus logros", pero también para "ayudar a definir su futuro", por lo que habrá conversaciones con artistas, paneles, presentaciones en vivo, talleres prácticos, activaciones de marca, y oportunidades de 'networking'.

Los organizadores prometieron más detalles de los artistas invitados y los premios Billboard más adelante, pero destacaron que ya comenzó la venta de entradas.