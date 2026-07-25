Brown de Adrogué venció a Argentino de Merlo y se aleja de la zona del descenso

Brown de Adrogué agradeció a la Selección Argentina.

Brown de Adrogué volvió a cantar victoria. Con un triunfo sufrido ante Argentino de Merlo por 1 a 0, el conjunto Tricolor respira en su lucha por mantener la categoría. Con un gol solitario de Bruno Baez, el conjunto de Adrogué toma una bocanada de aire fresco en su afán de quedarse en la Primera B.

En un encuentro correspondiente a la fecha número 27 el equipo de Jorge Vivaldo transpiró más de la cuenta para quedarse con la victoria. El Lorenzo Arandilla fue testigo de una verdadera final por la permanencia. Luego de arrastrar dos derrotas consecutivas que lo habían dejado al borde del abismo, Brown de Adrogué saltó al campo con la obligación de sumar de a tres ante su gente. Enfrente estaba Argentino de Merlo, un equipo que buscaba meterse en los puestos de Reducido pero que chocó contra la sólida postura defensiva del local.

El único grito de la tarde llegó a los 37 minutos de la primera etapa. Tras una buena combinación en ofensiva, Bruno Báez mandó la pelota al fondo de la red, desatando la euforia en las tribunas y marcando la ventaja definitiva. A pesar de los intentos de la visita por igualar las acciones en el complemento, la seguridad del mediocampo de Brown y el orden defensivo sostuvieron el resultado hasta el pitazo final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Brown de Adrogué (@cabrown_adrogue)

Respiro en la tabla de posiciones de la Primera B Con este triunfo, Brown de Adrogué alcanza las 27 unidades en el certamen, logrando distanciarse de Villa San Carlos e Ituzaingó, rivales directos en la lucha por mantener la categoría. La Academia del Oeste, en tanto, desperdició una oportunidad ideal para ingresar al lote de clasificación a la próxima etapa del torneo. En la próxima fecha, Brown de Adrogué visitará a Arsenal de Sarandí el sábado 1 de agosto desde las 17 por la fecha número 28 de la Primera B. Luego de cuatro partidos sin triunfos (dos empates y dos derrotas), el Tricolor ahora visitará al líder del campeonato con la ilusión intacta de seguir sumando y aprovechar el envión para dejar atrás los últimos puestos del torneo.

Compartí esta nota en redes sociales:







