Talleres de Escalada le ganó a Brown de Adrogué sobre el final y quedó a tiro de la punta

Talleres de Escalada pegó en el final y se quedó con tres puntos vitales ante Brown de Adrogué
Talleres de Escalada derrotó 1 a 0 a Brown de Adrogué en el Pablo Comelli por la fecha 26 de la Primera B. Con gol de Sebastián Álvarez sobre el final del partido, el conjunto dirigido por Lucas Licht se quedó con tres puntos fundamentales en la lucha por el campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino.
El local logró destrabar un encuentro durísimo gracias a un gol agónico de Sebastián Álvarez a los 38 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el Albirrojo ratifica su gran paternidad reciente sobre el Tricolor en las últimas temporadas y lo hunde cada vez más en el fondo de la tabla de posiciones.
Un desarrollo de dientes apretados con Talleres de Escalada protagonista
Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró la típica dinámica de un partido friccionado bajo la lluvia: mucha marca, pocos espacios y pierna fuerte en el mediocampo. Brown de Adrogué intentó plantarse bien atrás para salir de contra, complicando la generación de juego del dueño de casa. Durante la primera mitad, las llegadas limpias a los arcos escasearon y la tensión dominó el ambiente.
En el complemento, la expulsión de Adriel Ortiz en la visita rompió los esquemas. Con un hombre de más, Talleres de Escalada volcó la cancha y empezó a empujar con más ímpetu que juego asociado. Cuando parecía que el empate en cero estaba sellado, apareció el ingresado Álvarez para conectar un centro preciso y desatar la locura en Escalada.
Paternidad de Talleres de Escalada sobre Brown de Adrogué
Este triunfo estira la racha positiva de Talleres de Escalada frente a Brown de Adrogué en los últimos tiempos: en el torneo pasado ya le había ganado 2 a 1 en Adrogué y en 2024, durante su paso por la Primera Nacional, cosechó un triunfo 2-0 y un empate 0-0.
Los tres puntos le permiten a Talleres de Escalada seguir escalando puestos clave en la tabla de posiciones, mientras que el panorama se oscurece para Brown de Adrogué, que no logra levantar cabeza en el campeonato y se hunde en los últimos puestos de la tabla de la Primera B.
En la próxima fecha, Talleres de Escalada visitará a Laferrere con la idea de no perderle pisada al líder Arsenal, mientras que Brown de Adrogué necesita con urgencia los tres puntos ante Argentino de Merlo para no seguir cayendo en lo más profundo del precipicio.
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Final del partido
Talleres de Escalada le ganó 1 a 0 a Brown de Adrogué por la fecha número 26 de la Primera B.
Se juegan 5 minutos más en Escalada
El árbitro Gabriel Gutierrez adicionó 5 minutos más. Brown de Adrogué va con todo por el empate y Talleres defiende la ventaja.
!!!!GOOOOOL DE TALLERES DE ESCALADA¡¡¡¡
Luego de un tiro libre desde la derecha, el ingresado Sebastián Álvarez puso el 1 a 0 ante la falla de la defensa de Brown de Adrogué. Gana Talleres de Escalada y se arrima a la punta.
"Sebastián Álvarez"Por el gol del jugador de Talleres de Remedios de Escalada ante Brown de Adrogué qe hizo explotar el estadio. pic.twitter.com/g49EI1gJSB— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 18, 2026
Dura entrada
El ex Temperley Lucas Baldunciel le fue con todo a Nicolás Malvacio y recibió la tarjeta amarilla. De milagro Brown de Adrogué no se quedó con nueve.
Lucas Licht mueve el banco de suplentes para buscar la victoria
Ingresan Mateo Muñoz, Milton Cantero y Eugenio Olivera por Pablo Cortizo, Claudio Mosca e Isaias Ciavarelli. La idea es acorralar a Brown de Adrogué y conseguir el triunfo.
Malas noticias para Brown de Adrogué
Durísima entrada de Adriel Ortíz sobre Matías Samaniego que provoca la expulsión del defensor de Brown de Adrogué. El Tricolor se queda con diez.
"Animal"Por la dura patada del jugador de Brown de Adrogué Adriel Ortíz que se fue expulsado ante Talleres de Remedios de Escalada. pic.twitter.com/m496PAGrzk— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 18, 2026
Increíble
Isaias Ciavarelli se perdió el gol insólitamente con un remate que se fue por encima del travesaño. Talleres de Escalada estuvo cerca pero otra vez falló en la definición.
Comenzó el segundo tiempo
Talleres de Escalada y Brown de Adrogué juegan los segundos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Talleres de Escalada y Brown de Adrogué empatan 0 a 0 al término de los primeros 45 minutos.
Cancha rápida que complica el desarrollo del juego
Tanto Talleres de Escalada como Brown de Adrogué se notan complicados a la hora de la tenencia de la pelota. Muchos errores e imprecisiones a causa de la fuerte lluvia que complica el estado del campo de juego.
Bloopper en el área de Talleres de Escalada
La pelota le quedó servida para un intento de chilena a Luciano Sánchez, pero el futbolista de Brown de Adrogué erró el disparo y no pudo quebrar el arco de Talleres de Escalada.
"Casi"Por la fallida chilena del jugador de Brown de Adrogué ante Talleres de Remedios de Escalada. pic.twitter.com/KdP5Ote7v9— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 18, 2026
La lluvia, protagonista en Escalada
Bajo un campo de juego en pésimo estado, les cuesta a Talleres de Escalada y Brown de Adrogué hilvanar jugadas de peligro. Intensa lluvia que complica el desarrollo del juego.
Talleres de Escalada se anima
El local busca con centros encontrar el desnivel. Sin embargo, choca una y otra vez con la defensa de Brown de Adrogué. Le falta imaginación y creatividad a la hora de atacar.
Partido de ida y vuelta entre Talleres de Escalada y Brown de Adrogué
En un duelo friccionado en la mitad de la cancha, faltan los goles. Tanto Talleres de Escalada como Brown de Adrogué tuvieron oportunidades para abrir el marcador pero no estuvieron finos en la definición. Por ahora el encuentro sigue 0 a 0.
Primera aproximación clara de Brown de Adrogué
Se animó Bruno Baez y probó de media distancia con un remate que se fue elevado por encima del travesaño. Primera distracción en el fondo de Talleres de Escalada.
Otra llegada de Talleres de Escalada
Claudio Mosca probó con un zurdazo y su remate se fue desviado. Talleres es más que Brown en el inicio.
Se salvó Brown de Adrogué
Buena jugada en ataque de Talleres de Escalada que derivó en un remate de Isaias Ciavarelli. El disparo se fue cerca del primer palo defendido por Matías Wysocki. Primera aproximación de peligro del local.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Brown de Adrogué por la fecha número 26 de la Primera B.
Ya se viene Talleres de Escalada ante Brown de Adrogué
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Federico Versaci, Pablo Cortizo, Milton Cantero, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego e Ignacio Colombini. DT: Lucas Licht.
Brown de Adrogué: Matías Wysocki; Jonatan Bogado, Carlos Aguirre, Luciano Sánchez, Adriel Ortíz; Juan Ignacio Silva, Elían Robles, Matías Noble, Bruno Baez; Lucas Baldunciel y Brandon López. DT: Jorge Vivaldo.
Los 11 que van a defender nuestros colores en Remedios de Escalada.Vamos Brown! pic.twitter.com/0lmV0k0CHM— C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) July 18, 2026
Árbitro: Gabriel Gutierrez.
Estadio: Pablo Comelli.
TV: LPF Play.