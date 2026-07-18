Talleres de Escalada le ganó a Brown de Adrogué sobre el final y quedó a tiro de la punta

Talleres de Escalada pegó en el final y se quedó con tres puntos vitales ante Brown de Adrogué

Talleres de Escalada derrotó 1 a 0 a Brown de Adrogué en el Pablo Comelli por la fecha 26 de la Primera B. Con gol de Sebastián Álvarez sobre el final del partido, el conjunto dirigido por Lucas Licht se quedó con tres puntos fundamentales en la lucha por el campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino.

El local logró destrabar un encuentro durísimo gracias a un gol agónico de Sebastián Álvarez a los 38 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el Albirrojo ratifica su gran paternidad reciente sobre el Tricolor en las últimas temporadas y lo hunde cada vez más en el fondo de la tabla de posiciones.

Un desarrollo de dientes apretados con Talleres de Escalada protagonista

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró la típica dinámica de un partido friccionado bajo la lluvia: mucha marca, pocos espacios y pierna fuerte en el mediocampo. Brown de Adrogué intentó plantarse bien atrás para salir de contra, complicando la generación de juego del dueño de casa. Durante la primera mitad, las llegadas limpias a los arcos escasearon y la tensión dominó el ambiente.

En el complemento, la expulsión de Adriel Ortiz en la visita rompió los esquemas. Con un hombre de más, Talleres de Escalada volcó la cancha y empezó a empujar con más ímpetu que juego asociado. Cuando parecía que el empate en cero estaba sellado, apareció el ingresado Álvarez para conectar un centro preciso y desatar la locura en Escalada.

Paternidad de Talleres de Escalada sobre Brown de Adrogué

Este triunfo estira la racha positiva de Talleres de Escalada frente a Brown de Adrogué en los últimos tiempos: en el torneo pasado ya le había ganado 2 a 1 en Adrogué y en 2024, durante su paso por la Primera Nacional, cosechó un triunfo 2-0 y un empate 0-0.

Los tres puntos le permiten a Talleres de Escalada seguir escalando puestos clave en la tabla de posiciones, mientras que el panorama se oscurece para Brown de Adrogué, que no logra levantar cabeza en el campeonato y se hunde en los últimos puestos de la tabla de la Primera B.

En la próxima fecha, Talleres de Escalada visitará a Laferrere con la idea de no perderle pisada al líder Arsenal, mientras que Brown de Adrogué necesita con urgencia los tres puntos ante Argentino de Merlo para no seguir cayendo en lo más profundo del precipicio.