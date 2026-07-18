Cómo funcionará el transporte público durante el domingo de la final del Mundial 2026

La final del Mundial entre la Selección Argentina y España, programada para este domingo a las 16, no solo paralizará al país frente a la pantalla: también modificará el funcionamiento del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tal como ocurriera el miércoles último en ocasión del encuentro ante Inglaterra, varias empresas de colectivos ajustarán sus servicios antes, durante y después del partido, mientras que trenes y subtes operarán con cronogramas especiales de domingo y estarán sujetos a la demanda y a los operativos de seguridad previstos para la jornada.
El Grupo DOTA —que nuclea 180 líneas de colectivos— confirmó que sus unidades circularán con horario de domingo hasta las 16, momento en que comenzará el encuentro. Su director, Marcelo Pasciuto, explicó que la medida busca proteger a choferes y pasajeros ante la posibilidad de festejos masivos y cortes de tránsito una vez finalizado el partido.
La decisión se tomó luego de que, tras la semifinal contra Inglaterra, varias unidades sufrieran daños por hinchas que se subieron a los techos, provocando roturas de vidrios, espejos y equipos de aire acondicionado.
Las líneas de colectivos que suspenderá la circulación
La lista de líneas que suspenderán su circulación después de las 16 incluye más de 60 servicios urbanos y metropolitanos: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.
La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) indicó que otras compañías podrían aplicar medidas similares, incluso antes del inicio del partido, dependiendo de la disponibilidad de personal y del comportamiento de la demanda.
Algunas empresas retomarán el servicio recién dos horas y media después del encuentro, cuando se estabilice la circulación en el centro porteño y en los principales puntos de festejo .
En cuanto al servicio ferroviario, Trenes Argentinos informó que los ramales Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur funcionarán con cronograma de domingo durante toda la jornada, sin interrupciones previstas.
La empresa aclaró que se monitoreará la afluencia de pasajeros y que se coordinará con fuerzas de seguridad en caso de que sea necesario reforzar accesos o limitar ingresos en estaciones cercanas a zonas de festejos.
El subte, operado por Emova, mantendrá su servicio habitual de domingo. Sin embargo, la empresa anticipó que evaluará la situación en tiempo real y podría ajustar frecuencias si se registra una afluencia extraordinaria de usuarios antes o después del partido.