Argentina - España, la final del Mundial 2026: el minuto a minuto de la previa

Habló Lionel Messi: de la "locura" de la foto con Lamine Yamal al "grupo competitivo" de la Argentina

A dos días de la gran final Mundial 2026, Lionel Messi participó del Fanatics Fest de Nueva York junto a Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez y palpitó el encuentro de este domingo en el MetLife Stadium entre la Selección Argentina y su par de España.

En un evento del que también participaron el entrenador español Luis de la Fuente y el mediocampista Rodri, el capitán argentino destacó el "grupo competitivo" que tiene la Albiceleste y también definió como una "locura" lo de su foto con Lamine Yamal, la figura de la Furia Roja, cuando la nueva estrella de Barcelona era apenas un bebé.

"Nosotros nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar, pero es un deporte colectivo, el rival también juega y no siempre se puede ganar", remarcó sobre el plantel argentino.

En tanto, sobre la recordada foto con Lamine Yamal, señaló: "Hice una foto cuando era bebe y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura, pero es uno de los mejores del mundo en este momento".