Argentina - España, la final del Mundial 2026: el minuto a minuto de la previa

Habló Lionel Messi: de la "locura" de la foto con Lamine Yamal al "grupo competitivo" de la Argentina
A dos días de la gran final Mundial 2026, Lionel Messi participó del Fanatics Fest de Nueva York junto a Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez y palpitó el encuentro de este domingo en el MetLife Stadium entre la Selección Argentina y su par de España.
En un evento del que también participaron el entrenador español Luis de la Fuente y el mediocampista Rodri, el capitán argentino destacó el "grupo competitivo" que tiene la Albiceleste y también definió como una "locura" lo de su foto con Lamine Yamal, la figura de la Furia Roja, cuando la nueva estrella de Barcelona era apenas un bebé.
"Nosotros nunca pensamos en la presión, lo asimilamos como algo natural, de jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, nos gusta ganar, pero es un deporte colectivo, el rival también juega y no siempre se puede ganar", remarcó sobre el plantel argentino.
En tanto, sobre la recordada foto con Lamine Yamal, señaló: "Hice una foto cuando era bebe y ahora enfrentarnos en una final de la Copa del Mundo es una locura, pero es uno de los mejores del mundo en este momento".
DIBU TODOTERRENO— DSPORTS (@DSports) July 17, 2026
El arquero de la Scaloneta le traduce en directo la pregunta de Tom Brady a Lionel Messi sobre Lamine Yamal y la histórica foto donde lo bañaba de niño.#MundialEnDsports #DSPORTSNoticiasLite Tarde#FIFAWorldCup pic.twitter.com/nOSL8N7iGU
Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026
La FIFA confirmó que la Selección Argentina utilizará la camiseta titular en la final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.
A la camiseta titular de la Selección argentina se suman el short y las medias blancas, tal como ocurrió en la final de Qatar 2022. Además, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez usará el buzo verde, como en el partido decisivo contra los franceses hace tres años y medio, donde le atajó un mano a mano inolvidable a Randal Kolo Muani y luego se lució en los penales.
La Policía de la Ciudad realizará un megaoperativo con 1.000 efectivos
El Gobierno porteño informó esta tarde que desarrollará un megaoperativo de seguridad en el Obelisco y otros puntos de interés de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la final del Mundial 2026 que disputarán el próximo domingo la Selección argentina y España, con un despliegue de 1.000 efectivos.
La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España
La Selección argentina se enfrentará este domingo con España en la gran final del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni tendrá un duelo especial con su mentor.
Esto se debe a que Luis De la Fuente, el director técnico de España, fue el profesor de Scaloni cuando hizo el curso para obtener la licencia de UEFA Pro.
La historia entre Scaloni y De la Fuente, quienes hoy en día mantienen una gran relación, se remonta al 2017, cuando el argentino consiguió la licencia de UEFA Pro, que es el máximo nivel para entrenadores, en la Ciudad del Fútbol de la RFEF.