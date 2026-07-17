La Facultad de Agrarias de la UNLZ vuelve a decir presente en la tradicional Expo Rural.

Estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ( UNLZ ) es parte de la edición 138 de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se desarrolla en la Rural, en Palermo.

La Expo Rural que será hasta el 26 de julio, es una muestra agroindustrial con propuestas académicas, productivas y de divulgación, la entrada cuesta $16.500 para cualquier día. Las actividades comenzaron el jueves con la participación de estudiantes en el Concurso Jurado Romney, que evalúa a los ejemplares ovinos.

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La agenda de la UNLZ continuará el sábado a las 18, en el stand 41, donde el ingeniero agrónomo Cristian Javier López , titular de la Cátedra de Horticultura y Floricultura de la Facultad brindará la charla "El Jardín Comestible: Flores que transforman tu plato" orientada a difundir el uso gastronómico y productivo de distintas especies.

El lunes a las 10, la Facultad presentará en la pista central presentará cinco ejemplares de la Cabaña Agrarias de Lomas, criados y preparados por estudiantes cabañeros en el marco del Programa de Recuperación, Conservación y Caracterización del Bovino Criollo Patagónico.

La Expo Rural es hasta el 26 de julio.

Desde la institución destacaron que la presencia en la Expo Rural refleja "el trabajo sostenido que realiza en la conservación de los recursos zoogenéticos, la extensión universitaria y la vinculación con el sector productivo".

A través de un reel compartido por la Facultad mostraron que los bovinos ya se encuentran en Palermo y explicaron que "Detrás de cada animal hay meses de preparación, aprendizaje y trabajo en equipo. Hoy, todo ese esfuerzo se vive en la pista, en los corrales y en cada tarea diaria".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FCA-UNLZ (@agrarias_unlz) La UNLZ presentará cinco ejemplares de la Cabaña Agrarias de Lomas.

Antecedentes positivos de la participación de la Facultad de Agrarias en La Rural

La participación de la Facultad llega después de una destacada actuación en la edición 2025. En esa oportunidad, los ejemplares de la Cabaña Agrarias de Lomas obtuvieron importantes reconocimientos.

La vaquillona "Yoli" fue consagrada Gran Campeona de la raza y obtuvo el primer puesto en su categoría. Su primer ternero "Toribio", se consagró Campeón Macho, mientras que "Estrella" consiguió el primer premio en su categoría y "Betty" obtuvo el tercer puesto entre vaquillonas.