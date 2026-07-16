Furor en Barrio Odisa de Lomas: se subieron al tanque de agua para colgar la bandera

La idea surgió entre más de 30 vecinos del Barrio Odisa y la Sociedad de Fomento "824 Sueños"

Se difundieron videos de el tanque de agua del Barrio Odisa , en Ingeniero Budge , rodeado de banderas argentinas, durante los festejos del pase de Argentina a la final tras derrotar 2-1 a Inglaterra. La idea surgió entre vecinos que hicieron una colecta para comprarlas.

Una conversación de domingo terminó convirtiéndose en una acción colectiva, más de 30 vecinos junto a la Sociedad de Fomento "824 Sueños" impulsaron la compra de dos banderas argentinas que fueron colocada en el tanque de agua, ubicado frente a la plaza 22 de Mayo.

En la final del Mundial. El triunfo de la Selección Argentina hizo estallar en festejos las calles de Lomas

Las banderas, de 6 metros de largo por 3,5 metros de ancho, llegaron el lunes a la tarde y al día siguiente los vecinos Fabián , Ezequiel y Emiliano , con las medidas de seguridad correspondiente, se encargaron de subir al tanque de más de 30 metros para atarlas.

Gracias a su altura, las banderas podían verse desde la Autopista Presidente Juan Domingo Perón y Rodríguez, donde se concentraron los festejos de muchos vecinos.

Los vecinos Fabián, Ezequiel y Emiliano se encargaron de subir al tanque de más de 30 metros.

Según explicaron los organizadores la idea principal era conseguir una sola bandera que rodeara por completo el tanque, pero al no conseguir compraron dos. El tanque se encuentra dentro del complejo habitacional, frente a la plaza y es un punto emblemático del barrio porque ya fue escenario de otras iniciativas comunitarias, en diciembre colocaron en la cima un Papa Noel con luces.

Desde la cuenta oficial de Instagram de la sociedad de fomento sintetizaron que "hay símbolos que nos unen para siempre" y enfatizaron: "Nuestra bandera representa la historia de un pueblo que nunca dejó de luchar, de soñar y de salir adelante. Representa nuestras raíces, nuestra identidad y el inmenso orgullo de ser argentinos. También nos recuerda que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas, y que la memoria de nuestros héroes vive en cada celeste y blanco que flamea con orgullo".