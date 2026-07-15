La Selección Argentina rompió el maleficio de los 36 años ante los grandes en mundiales

La Selección Argentina volvió a hacer historia grande en el Mundial 2026 , y esta vez no solo por el pasaje a la final. El electrizante triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en las semifinales significó el fin de una de las maldiciones estadísticas más extrañas y duraderas del fútbol local.

La Selección Argentina cortó una racha negativa de 36 años sin vencer a una potencia campeona del mundo dentro de los 90 minutos reglamentarios. Para encontrar el último antecedente de una victoria de este calibre sin recurrir a la definición por penales o sufrir caídas, había que viajar en el tiempo hasta el 24 de junio de 1990.

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Aquella tarde en Turín, por los octavos de final de Italia 1990 , la magia de Diego Armando Maradona y la definición de Claudio Paul Caniggia sellaron el recordado 1 a 10 ante Brasil. Desde entonces, el destino mundialista se había ensañado con la Albiceleste cada vez que se medía contra un gigante con estrellas en el escudo.

En el camino quedaron cruces traumáticos y festejos que, para los libros de la FIFA, técnicamente contaron como empates. En Francia 1998, la propia Inglaterra fue víctima en los penales tras un 2-2 en el tiempo regular. Cuatro años más tarde, en Corea-Japón 2002, los británicos se tomaron revancha con un 1-0 en fase de grupos.

Alemania se transformó en la peor pesadilla física y mental: eliminó a Argentina en Alemania 2006 (empate 1-1 y penales), la goleó 4-0 en Sudáfrica 2010 y se quedó con la final de Brasil 2014 en el tiempo suplementario. En la era reciente, Francia sumó su cuota de frustración con el 4-3 en Rusia 2018, mientras que la gloria eterna alcanzada en Qatar 2022, a fines estadísticos, quedó registrada como un empate 3-3 antes de la mítica tanda de penales comandada por el Dibu Martínez.

El desahogo llegó ante Inglaterra en el Mundial 2026

Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez ante el combinado inglés no solo meten al equipo en una nueva definición por el título, sino que devuelven la normalidad estadística a un seleccionado que ya no le temía a los penales, pero que adeudaba un golpe de autoridad en los 90 minutos de juego.

El maleficio de 36 años quedó sepultado en el pasado. Argentina demostró que sabe ganar, sabe sufrir y, sobre todo, sabe cómo derribar gigantes cuando el reloj todavía está corriendo.