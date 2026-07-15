Emiliano Martínez sacó pecho tras el pase a la final y dejó un fuerte aviso a los críticos

Las sensaciones de Emiliano Martínez tras llegar a otra final con la Selección Argentina.

Tras la histórica victoria 2-1 frente a Inglaterra que selló la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, Emiliano Martínez no ocultó su orgullo. El arquero marplatense, que además batió el récord histórico de presencias mundialistas para un arquero albiceleste, analizó el partido con su habitual firmeza y les dedicó unas palabras a quienes cuestionaban el camino del equipo.

"Mucho se habla de los rivales que nos tocaban, pero el Mundial es muy difícil", disparó el arquero en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium, respondiendo con altura a las críticas externas sobre el fixture de la Scaloneta.

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Emiliano Martínez valoró enormemente el nivel de juego mostrado ante el combinado británico, destacando la jerarquía del plantel adverso y la superioridad táctica de la Selección Argentina . "Hoy nos enfrentamos a una selección que tenía dos o tres equipos y los dominamos", reconoció.

Para el "Dibu", la clave estuvo en la concentración y en la agresividad deportiva con la que el plantel afrontó el compromiso desde el primer minuto. "Jugamos como una semifinal, con el cuchillo entre los dientes", sentenció con una de sus frases más características.

Emiliano "Dibu" Martínez, clave en la victoria épica de la Selección Argentina.

El récord que alcanzó Emiliano Martínez con la Selección Argentina

Con este encuentro de semifinales disputado en Atlanta, Emiliano Martínez llegó a 14 partidos mundialistas, superando la histórica marca de 13 encuentros que ostentaba Ubaldo Matildo Fillol desde 1982.

Tras el pitazo final del 2-1 que se selló con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el "Dibu" se fundió en un emotivo abrazo en el centro de la cancha junto a Lionel Messi y el resto del plantel.

Un partido con el corazón de la gente

El arquero del Aston Villa no obvió el condimento extra que significaba enfrentar a Inglaterra en una instancia tan decisiva, reconociendo el lazo emocional que unía a este plantel con los hinchas argentinos en un clásico con tanta carga histórica: "Sabíamos que era un partido especial para la gente", expresó.

Con el objetivo cumplido y el pasaje asegurado para el duelo decisivo del próximo domingo 19 de julio ante España en Nueva York, Emiliano Martínez cerró con una sonrisa y una merecida tregua: "Ahora nos queda disfrutar. Volver a estar en una final del mundo es meritorio para todo el país".