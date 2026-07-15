Inglaterra, el rival que faltaba en la carrera de Lionel Messi

La historia del fútbol sumará este miércoles un capítulo dorado en las semifinales del Mundial 2026 Cuando el reloj marque las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección de Inglaterra se convertirá formalmente en el rival número 210 en la carrera profesional de Lionel Messi.

El astro rosarino de 39 años se enfrentará por primera vez al combinado de los "Tres Leones", tachando así la última gran asignatura pendiente de su legendaria trayectoria internacional.

Resulta inverosímil que un futbolista con 1.162 partidos oficiales y 125 goles con la camiseta albiceleste jamás se haya cruzado con una potencia como Inglaterra. El antecedente más cercano en el que pudieron verse las caras se remonta a noviembre de 2005, en un amistoso disputado en Ginebra. En aquella ocasión, un joven Lionel Messi de 18 años debió ver la derrota argentina por 3-2 desde la tribuna debido a la suspensión reglamentaria que arrastraba tras su histórica y prematura expulsión en el debut ante Hungría. Veintiún años después, el destino preparó el escenario perfecto para el debut: una semifinal mundialista.

Si bien es un estreno absoluto frente a la selección británica, el fútbol inglés conoce a la perfección el poder de fuego del capitán argentino. A lo largo de sus noches europeas en la UEFA Champions League, Messi edificó un historial clínico devastador frente al denominado "Big Six" de la Premier League, acumulando 27 goles y 6 asistencias en 36 partidos disputados.

Entre sus hitos más recordados ante los británicos destacan el inolvidable gol de cabeza a Edwin van der Sar en la final de Roma 2009 y el remate de media distancia en la final de Wembley 2011, ambos vistiendo la camiseta del Barcelona ante el Manchester United.

El presente del revulsivo récord

Lionel Messi llega a este trascendental partido como el máximo anotador de esta cita mundialista con 8 goles, compartiendo la cima de la tabla con el francés Kylian Mbappé. Aunque viene de un desgastante partido de cuartos de final ante Suiza que se estiró hasta la prórroga, el "10" buscará guiar a la Scaloneta hacia su tercera final del mundo personal y agigantar un récord de oponentes que difícilmente alguien pueda igualar en el corto plazo.

Los rivales a los que más veces enfrentó Lionel Messi en su carrera

Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid encabezan la lista de los equipos que más veces lo han enfrentado. El conjunto merengue es el rival más frecuente con 47 enfrentamientos, en los cuales Messi logró 20 victorias y marcó 26 goles. Sin embargo, su víctima preferida en términos de efectividad goleadora es el Sevilla, a quien le convirtió la impactante cifra de 38 goles en 43 partidos.

La mayor parte de su carrera en Europa dejó números difíciles de repetir. Clubes como el Athletic Club (41 partidos) y el Valencia (36 partidos) también sufrieron su capacidad goleadora, con 29 y 31 tantos respectivamente. En el ámbito de las selecciones nacionales, Paraguay y Brasil son los países que más veces lo midieron con 14 encuentros cada uno, mostrando una paridad notable en el caso de la "Canarinha", donde Messi cosechó 6 triunfos y 6 derrotas.

Todos los rivales que enfrentó Lionel Messi con la Selección Argentina

Con la Selección Argentina, el capitán acumula un historial de 205 partidos jugados, con un balance de 133 victorias, 43 empates y 29 derrotas, sumando un total de 125 goles marcados.

Sus principales víctimas en el plano internacional pertenecen al ámbito sudamericano: Paraguay y Brasil lideran el registro con 14 encuentros disputados cada uno, con 5 goles convertidos ante ambos. No obstante, sus rivales más castigados son Bolivia, selección a la que le anotó 11 goles en 12 partidos, y Ecuador, que recibió 7 tantos en 11 compromisos.

En este increíble viaje, la historia se prepara para añadir un capítulo dorado de cara a la semifinal del Mundial 2026. Inglaterra es la gran novedad que se incorpora de forma inminente a su lista de oponentes internacionales. Pese a llevar más de veinte años defendiendo la camiseta albiceleste y habiéndose medido ante las máximas potencias del fútbol mundial, Lionel Messi nunca ha jugado contra la selección inglesa, convirtiéndose en el gran duelo que el destino tenía guardado para agigantar aún más su mítica leyenda.