La Selección Argentina y todas sus semifinales en los Mundiales

La Selección Argentina está pronta a disputar una nueva semifinal en el Mundial 2026 . Este miércoles, desde las 16, se cruzará con Inglaterra , en Atlanta. Si avanza a la final, será la segunda vez consecutiva que dispute el partido definitorio, luego de México 1986 e Italia 1990.

A lo largo de la historia de los mundiales, la Selección Argentina disputó seis finales, pero por los distintos formatos de competencias, en solo cinco disputó semifinales. La excepción fue en la XI edición, celebrada en nuestro país, entre el 1º de junio y el 25 de junio de 1978.

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El dato favorable, y que buscará revalidar ante los ingleses, es que siempre que llegó al partido previo a la final nunca perdió. Cinco veces fueron duelos directos, con tres victorias en los 90 minutos reglamentarios y otros dos a través de los tiros desde el punto penal.

La primera Copa del Mundo se jugó con 13 selecciones: un grupo de cuatro y tres de tres, respectivamente. Avanzaron Argentina, Yugoslava, Uruguay y Estados Unidos.

Los dirigidos por Francisco Oláza enfrentaron a los norteamericanos, en el estadio Centenario, de Montevideo. Categórico 6-1, con goles de Luis Monti, Alejandro Scopelli, Guillermo Stábile -2- y Carlos Peucelle -2-.

México 1986: Diego Armando Maradona

Participaron 24 seleccionados. Guiados por Diego Armando Maradona, la Selección Argentina venció a Bélgica por 2-0, en el estadio Azteca, Ciudad de México. El “10” de Villa Fiorito venía de marcarle un doblete a Inglaterra (la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”). Y, ante los europeos, se destapó con otros dos para meter al equipo de Carlos Bilardo en la final con Alemania.

Italia 1990: Sergio Goycochea, sublime

La Azzurra llegaba con cinco triunfos y sin goles en contra para enfrenar a una Argentina que era puro corazón. En el estadio San Paolo, Nápoles, Claudio Paul Caniggia, de cabeza, anotó el 1-1 que llevó el partido al suplementario y luego a los penales.

Las manos de Sergio Goycochea en Italia 1990.

En esa instancia, Sergio Javier Goycochea silenció a toda Italia: atajó los remates de Roberto Donadoni y Aldo Serena para que los dirigidos por Carlos Bilardo definieran el título con Alemania.

Brasil 2014: “Hoy te convertís en héroe”

La frase de Javier Mascherano a Sergio Romero tras el 0-0 ante Países Bajos, en el estadio Arena Corinthians, San Pablo, quedó para la historia. Chiquito se hizo gigante, atajó los tiros de Ron Peter Vlaar y Wesley Sneijder para que el equipo de Alejandro Sabella alcanzara la final con Alemania.

Brasil 2014: Sergio Romero "se convirtió en héroe".

Qatar 2022: Arañazo en Lusail

La Selección Argentina se floreó contra Croacia, en el estadio Lusail. Tremendo 3-0, con un penal de Lionel Messi y dos impactos de Julián Álvarez. El equipo de Lionel Scaloni disputó una final inolvidable contra Francia.

Qué pasó en Argentina 1978

Las 16 selecciones participantes fueron divididas en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Clasificaron los dos primeros: Italia, Argentina, Polonia, Alemania Federal, Austria, Brasil, Perú y Países Bajos.

No se jugaron cuartos de final. El formato estableció que estos ocho seleccionados fueran divididos en dos grupos, en el que el 1º de cada uno accedería a la final. Países Bajos (A) y Argentina (B), fueron los ganadores y disputaron la final en el estadio Monumental.