Sergio Romero estuvo en Los Andes y Sebastián López le entregó una camiseta con el 22

No fue una mañana más en Lomas de Zamora . Y, en especial, en Los Andes , que fue sede del entrenamiento de los pequeños arqueros de @hyssoccer, una escuela de fútbol de Virginia, Estados Unidos. La jornada tuvo como protagonista a uno de los mejores arqueros que pasaron por la Selección Argentina: Sergio Romero.

El motivo por el que “Chiquito” se acercó a Los Andes fue que los chicos llegaron a Buenos Aires a perfeccionarse en su Academia de Arqueros, con la supervisión de Alejandro Santillán, entrenador de arqueros del plantel profesional que comanda Leonardo Lemos , que renovó su vínculo contractual para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Para agasajarlo, Sebastián López, arquero y capitán de Los Andes , que comenzará su cuarta temporada en el club, le obsequió una camiseta Milrayitas con el dorsal 22, que le trajo muchos recuerdos al misionero oriundo de Bernardo de Yrigoyen.

En pocos lugares no puedo jugar con el 22, si fuera por mí jugaba siempre. Es más, en el Mundial 2010 jugué con la 22, fue una discusión ahí.

“Qué linda la Milrayitas”, dijo Sergio Romero cuando recibió de manos de “Pescadito” López la casaca. “Perfecto, con el 22, como tiene que ser”, agregó “Chiquito” cuando descubrió el número estampado, el que lo identifica en su vida.

Los Andes Sergio Romero Sergio Romero con los chicos de la Academia de Arqueros.

Sergio Romero y el "22"

Fue ahí que comentó el motivo de la preferencia por esas dos cifras especiales. “En pocos lugares no puedo jugar con el 22, si fuera por mí jugaba siempre. Es más, en el Mundial 2010 jugué con la 22, fue una discusión ahí”, explicó.

Recordó que había jugado prácticamente en casi todos los clubes con ese número. “En Racing, en Holanda (AZ Alkmaar) y en la Selección. Después don Julio (Gondona, expresidente de la AFA) me dijo ‘te quiero ver con la Nº1 en la Selección Argentina’. La agarré, sino seguía con la 22”.

@sergioromero pasó por el Gallardón y nuestro capitán, @1_sebalopez le regaló la 22

Luego de probarse la Milrayitas bromeó con un “igual acá tenés al arquero”, señalando a Sebastián López, mientras ambos reían.

Sergio Romero es el arquero con más presencias en el arco de la Selección Argentina con 96 partidos. Disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 con Diego Maradona como entrenador, y Brasil 2014, con Alejandro Sabella, donde fue subcampeón. Este año quedó libre de Boca Juniors y se incorporó a Argentinos Juniors.