Clima: a qué hora se esperan las lluvias y el granizo en Lomas de Zamora

El clima en la jornada de este jueves 27 de noviembre de 2025 cerrará con fuertes lluvias y tormentas, con posible caída de granizo en toda la zona del AMBA, según informó en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo a los informes del tiempo, las tormentas llegarían a Lomas de Zamora sus alrededores luego de las 20 horas y lo peor se daría llegando a la medianoche.
El SMN anuncia chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo oficial.
La semana muy calurosa llevó el mercurio hasta superar los 30 grados y era esperable que el aumento de humedad derive en una fuerte tormenta.
Este viernes se sostendrían las altas temperaturas (entre los 19 y los 28°), y el sábado, domingo y lunes volverán las precipitaciones con un descenso de temperaturas, que rondarán entre los 17 y los 24 grados.