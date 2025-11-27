Clima: a qué hora se esperan las lluvias y el granizo en Lomas de Zamora

De acuerdo a los informes del tiempo, las tormentas llegarían a Lomas de Zamora sus alrededores luego de las 20 horas y lo peor se daría llegando a la medianoche.

El SMN anuncia chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual, informó el organismo oficial.

HASTA CUÁNDO LLUEVE

La semana muy calurosa llevó el mercurio hasta superar los 30 grados y era esperable que el aumento de humedad derive en una fuerte tormenta.

Este viernes se sostendrían las altas temperaturas (entre los 19 y los 28°), y el sábado, domingo y lunes volverán las precipitaciones con un descenso de temperaturas, que rondarán entre los 17 y los 24 grados.