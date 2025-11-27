Detuvieron a Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara y L-Gante

El mediático abogado Nicolás Payarola, que representó hasta hace poco tiempo a Wanda Nara y a L-Gante , fue detenido este jueves luego de un allanamiento en su casa del Barrio El Golf de Nordelta , en la causa en la que se lo investiga por estafas, entre otros delitos.

Se realizaron allanamientos en Nordelta y Beccar, los cuales concluyeron con la detención de Nicolás Payarola. Los procedimientos fueron autorizados por el Fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavidez.

El abogado que patrocinó Wanda Nara en su causa contra Mauro Icardi , había sido denunciado por Gonzalo Montiel, actual jugador de River Plate, por el delito de defraudación por administración infiel en perjuicio del patrimonio del futbolista en una cifra cercana a los 700 mil dólares.

La presente pesquisa comenzó tras las denuncias de los damnificados Maria Ximena Braña, Juan Marcelo Montiel (familiar del futbolista), Macarena Posee, Silvana de Leonardis, Debora Grecco y Norma Graciela Vignoni.

Uno de los operativos finalizó con el arresto del abogado y con el secuestro de documentación, dispositivos de almacenamiento digital y celulares.

Nicolás Payarola es investigado por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

La denuncia a Nicolás Payarola que salpica a Wanda Nara

Un nuevo escándalo salpica a Wanda Nara luego de que su ex abogado Nicolás Payarola fuera detenido en su domicilio particular.

Entre sus denunciantes se encuentran la concejal de San Isidro, Macarena Posse y la abogada, Marcela de Leonardis, pertenecientes a un prestigioso estudio especializado en causas de familia y división de bienes, que fueron contratadas por el letrado para asesorar a Wanda Nara en la causa abierta que tiene con Mauro Icardi.

Las abogadas denunciaron a Payarola por falsificar la firma de Wanda Nara, su entonces representada, en el contrato de honorarios.

Si bien la denuncia penal de Macarena Posse y Marcela de Leonardis es dirigida contra Payarola, el estudio de abogadas también le exige a Wanda Nara el monto de 600 mil dólares por el incumplimiento de contrato.