Cuándo se estrena la serie Triángulo Amoroso, con Wanda Nara y Maxi López, en Telefe

Este próximo lunes 11 de mayo se estrena Triángulo Amoroso, la primera serie en formato vertical de Telefe Studios para todo el ecosistema de Telefe. Esta novedosa propuesta está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, acompañados por un gran elenco.
La serie se podrá ver en todas las redes de Telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y también podrá disfrutarse el lunes próximo después de Pasapalabra.
Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.
En la trama, Wanda Nara y Maxi López, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.
Wanda Nara, Maxi López y gran elenco
Completan el elenco Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.
Triángulo Amoroso es una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.