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6 de mayo de 2026
Prendé la tele.

Cuándo se estrena la serie Triángulo Amoroso, con Wanda Nara y Maxi López, en Telefe

La serie Triángulo Amoroso, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, se estrena en la pantalla, en las redes sociales y plataformas de Telefe.

Maxi López y Wanda Nara, en una serie.&nbsp;

Maxi López y Wanda Nara, en una serie. 

La serie se podrá ver en todas las redes de Telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y también podrá disfrutarse el lunes próximo después de Pasapalabra.

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Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.

En la trama, Wanda Nara y Maxi López, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.

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Wanda Nara, Maxi López y gran elenco

Completan el elenco Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

Triángulo Amoroso es una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.

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