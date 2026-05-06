Cuándo se estrena la serie Triángulo Amoroso, con Wanda Nara y Maxi López, en Telefe

Este próximo lunes 11 de mayo se estrena Triángulo Amoroso, la primera serie en formato vertical de Telefe Studios para todo el ecosistema de Telefe . Esta novedosa propuesta está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, acompañados por un gran elenco.

La serie se podrá ver en todas las redes de Telefe (Instagram, Tiktok, Facebook y YouTube) y también podrá disfrutarse el lunes próximo después de Pasapalabra.

Se pudrió todo. Kennys Palacios, contra Wanda Nara: "Yo sé lo que pasó entre nosotros"

Wanda y Maxi López protagonizan una historia donde nada es lo que parece y todo puede explotar en cualquier momento. Triángulo Amoroso, la nueva ficción vertical Desde el próximo lunes, en todas las redes de @telefe Disfrútala también después de #Pasapalabra por Telefe pic.twitter.com/26mvz0BPe8

Esta nueva microserie está protagonizada por Wanda Nara y Maxi López y combina comedia, romance y caos mediático en un formato ágil y contemporáneo.

En la trama, Wanda Nara y Maxi López, que se interpretan a sí mismos, aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse. Lo que parecía un detalle menor desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad.

image

Wanda Nara, Maxi López y gran elenco

Completan el elenco Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

Triángulo Amoroso es una historia concebida en vertical que se expande en múltiples direcciones: egos, celos, negociaciones y emociones al límite.