miércoles 06 de mayo de 2026
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6 de mayo de 2026
Integrales.

Encaran más obras en Lomas para mejorar los drenajes y el tránsito vehicular

El Municipio construye nuevos desagües para fortalecer la red hídrica ante las lluvias. También repavimentan calles estratégicas.

Las obras hídricas avanzan en varias localidades de Lomas.

Las obras hídricas avanzan en varias localidades de Lomas.

Con obras hídricas y de repavimentación en los barrios de Lomas de Zamora, el Municipio trabaja para mejorar el tránsito en calles estratégicas y dar una respuesta concreta ante las lluvias que son cada vez más intensas.

En la localidad de Albertina avanza un proyecto integral sobre la calle Homero. "Estamos retomando una obra que fue abandonada por el Gobierno Nacional y es fundamental para este barrio porque son 500 metros en los que estamos colocando caños pluviales para que pueda escurrir el agua ante las lluvias. También estamos renovando toda la traza vial con más de 3 mil metros cuadrados de hormigón, recuperando sectores deteriorados y poniendo en valor la rotonda de Escobar para tener un tránsito más ágil y seguro", detalló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo supervisando la obra.

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En Albertina repavimentan más de 3 mil metros cuadrados de hormigón.

En Albertina repavimentan más de 3 mil metros cuadrados de hormigón.

Las acciones en el tramo comprendido entre Elcano y Escobar incluyen cañerías pluviales, cuatro sumideros y cinco cámaras de inspección que optimizarán el funcionamiento de la red hídrica. Mientras que las repavimentaciones en hormigón permitirán una mejor circulación y conexión entre distintos barrios.

"Homero es una arteria principal que conecta Albertina con Lamadrid y Santa Marta, y además tiene una zona comercial muy importante así que le agradecemos a cada uno de los vecinos por la paciencia y la colaboración para desarrollar esta obra que se integra a los trabajos que ya realizamos entre Cafayate y Cañuelas, y al Boulevard Papa Francisco que inauguramos el año pasado", destacó Tischik.

Obras hídricas en calles de Llavallol y Lamadrid

En Llavallol se puso en marcha un proyecto para ampliar la red pluvial sobre la calle Melber mediante la construcción de más de 1.400 metros de desagües junto con sumideros, cámaras de inspección y conductos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones.

También habrá repavimentaciones en hormigón sobre las calles intervenidas y reconstrucciones de veredas con el objetivo de mejorar la circulación. A medida que avance la obra, se implementará un programa de desvíos con rutas diferenciadas para el tránsito liviano y pesado junto con la reubicación de paradas de colectivos.

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En Llavallol mejoran la red pluvial sobre la calle Melber.

En Llavallol mejoran la red pluvial sobre la calle Melber.

Y en la localidad de Lamadrid finalizó la obra de desagües sobre las calles Arana Goiri, Bustos y Homero, en el tramo comprendido desde Cañuelas a Cafayate. El proyecto incluyó sumideros en las esquinas para favorecer la captación del agua y repavimentación de los tramos intervenidos.

"Antes llovía un poquito y se llenaba de agua de vereda a vereda. El otro día llovió y no quedó una gota de agua así que estoy muy conforme y contenta con la obra", celebró Etelvina, vecina de Lamadrid. Como complemento, se desplegaron operativos de limpieza y desobstrucción en la zona cercana al Arroyo del Rey para asegurar el correcto drenaje del sistema y potenciar el funcionamiento de la nueva infraestructura hídrica.

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