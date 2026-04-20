Amplían los desagües en Lomas y repavimentan las calles de los barrios

El cambio climático está generando lluvias intensas con mayor frecuencia. Con el objetivo de mejorar la infraestructura hídrica y la calidad de vida de los vecinos, el Municipio está haciendo obras en distintos barrios de Lomas de Zamora .

En Llavallol se puso en marcha un proyecto para ampliar la red pluvial sobre la calle Melber mediante la construcción de más de 1.400 metros de desagües junto con sumideros, cámaras de inspección y conductos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones .

También habrá repavimentaciones en hormigón sobre las calles intervenidas y reconstrucciones de veredas con el objetivo de mejorar la circulación. Las cuadrillas trabajan actualmente en el cruce de Polonia y Cuyo con la colocación de las nuevas cañerías, y luego continuarán sobre el tramo comprendido por Melber desde Polonia hasta José Hernández.

A medida que avance la obra, se implementará un programa de desvíos con rutas diferenciadas para el tránsito liviano y pesado junto con la reubicación de paradas de colectivos.

Otro proyecto destacado es la obra de desagües en Albertina sobre la calle Homero, entre El Cano y Escobar. La intervención hídrica consta de la instalación de más de 150 metros lineales de cañerías pluviales, cuatro sumideros y cinco cámaras de inspección que optimizarán el funcionamiento de la red en la zona.

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También van a repavimentar más de 3 mil metros cuadrados de calzada y mejorar la rotonda de Escobar. Por los trabajos, se va a cortar la circulación en Homero, entre Francisco de Aguirre y Escobar, junto con un esquema de desvíos de tránsito para minimizar el impacto en la movilidad y accesibilidad de los vecinos.

Los vehículos podrán desviarse hacia Iparraguirre y desde allí acceder a Escobar para retomar Homero. Mientras que el tránsito pesado deberá circular por Homero hasta Bayona, continuar por Bayona hasta Bustos, y salir por Escobar para retornar a Homero. Además, se reubicarán las paradas de colectivo de Homero hacia la calle Bustos.

Finalizan las obras hídricas en Lamadrid y Temperley

En la localidad de Lamadrid finalizó la obra de desagües sobre las calles Arana Goiri, Bustos y Homero, en el tramo comprendido desde Cañuelas a Cafayate. También instalaron sumideros en las esquinas para favorecer la captación del agua y repavimentaron los tramos intervenidos.

Como complemento, se desplegaron operativos de limpieza y desobstrucción en la zona cercana al Arroyo del Rey para asegurar el correcto drenaje del sistema y potenciar el funcionamiento de la nueva infraestructura hídrica.

Mientras que en Temperley avanza la etapa final del proyecto sobre Fernández y Soler con colocación de caños para conectar sumideros, repavimentaciones, construcción de cordones cuneta y terminación de veredas.

Sobre San Pedro, entre Pringles y Fernández, reemplazaron el conducto original por uno de mayor diámetro para incrementar la capacidad de escurrimiento ante lluvias intensas. También sumaron un nuevo desagüe sobre Fernández, desde San Pedro hasta Soler, para beneficiar especialmente al entorno de la Plaza La Algodonera.