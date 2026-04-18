El Hospital Alende de Lomas suma nuevos consultorios y salas de parto

Siguen las obras para fortalecer el sistema de salud en Lomas.

En el Hospital Alende, uno de los lugares fundamentales para la salud pública de Lomas de Zamora, el Municipio avanza con una obra de ampliación para incorporar nuevos consultorios y salas de parto.

"Estamos finalizando la construcción de dos nuevas salas de parto completamente equipadas para que las mamás realicen el trabajo de parto, el parto y la recuperación en un mismo espacio, evitando traslados innecesarios y fortaleciendo el vínculo inmediato con los bebés recién nacidos. También vamos a tener cinco nuevos consultorios de pediatría y obstetricia junto con un sector de descanso para médicos y residentes que mejorarán la organización interna y la capacidad de atención de pacientes", destacó la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo supervisando los trabajos.

ampliacion hospital alende4 El Alende incorporará dos salas de parto y cinco nuevos consultorios. Las salas de parto están equipadas con baño privado y fueron diseñadas para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y confort durante la atención. Las obras incluyen la instalación de gases medicinales, lámparas de techo, servocunas y todo el equipamiento necesario para realizar prácticas obstétricas.

Mientras que el sector para el personal médico tiene un salón de usos múltiples, siete habitaciones y dos vestuarios. Además de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, este nuevo espacio permitirá liberar áreas en planta baja y el primer piso para habilitar los nuevos consultorios de pediatría y obstetricia.

Qué servicios médicos ofrece el Hospital Alende El Hospital Materno Infantil Dr. Oscar Alende está ubicado sobre las calles Claudio de Alas y Azamor, en Budge. Con servicios de atención integral durante el embarazo, el parto y el cuidado de las primeras infancias, el centro de salud tiene especialistas en clínica médica, pediatría, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología. Durante el año pasado hubo 875 nacimientos en el hospital, que, a través del Gobierno de la Provincia, incorporó un sillón de parto, respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

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