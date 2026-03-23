lunes 23 de marzo de 2026
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23 de marzo de 2026
Prevención y bienestar.

Multiplican los operativos en Lomas de Zamora para controlar la salud de los chicos

El Municipio organiza jornadas en escuelas, hospitales e instituciones donde los vecinos acceden a diferentes chequeos médicos.

Ya son 3 mil los chicos de Lomas de Zamora que tienen su apto físico para hacer deporte.

Ya son 3 mil los chicos de Lomas de Zamora que tienen su apto físico para hacer deporte.

Para promover una buena calidad de vida y prevenir enfermedades, el Municipio realiza controles de salud gratuitos a miles de chicos en escuelas, hospitales e instituciones de Lomas de Zamora.

En los clubes de barrio se hicieron 3 mil aptos físicos para que chicos y chicas hagan deportes todo el año de forma segura. "Este programa incluye 10 jornadas de apto físico en diferentes barrios de Lomas para 5 mil pibes y pibas que van a tener el calendario de vacunación completo y diferentes controles sanitarios. Los operativos también nos permiten evaluar su estado nutricional", indicó la secretaria de Salud, Luciana Angueira, sobre la iniciativa en conjunto con la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

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Ya se organizaron operativos en los clubes San Martín de San José, Almafuerte de Lomas, Sarmiento de Albertina, El Fortín de Rivarola de Temperley, Sociedad de Fomento Villa Independencia de Parque Barón y en el Polideportivo Gatica de Budge. Los profesionales llevaron a cabo controles pediátricos, odontológicos, chequeos de peso y talla, tensión arterial, agudeza visual y vacunación.

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Se están haciendo operativos de salud en clubes de barrio.

Se están haciendo operativos de salud en clubes de barrio.

Los aptos físicos permiten que niños, niñas y adolescentes hagan actividades deportivas durante todo el año tanto en los clubes de barrio como en las escuelas.

Para prevenir enfermedades en miles de chicos de 5 a 14 años, en el Hospital Alende de Budge se organizan jornadas integrales de salud que incluyen controles pediátricos, odontológicos, peso y talla, agudeza visual y electrocardiogramas. Mientras que a principios de marzo, en el Hospital Odontológico de Lomas hubo un operativo para que tanto chicos como personas adultas accedan a la salud bucal.

Arrancaron los controles de salud en escuelas de Lomas de Zamora

El Programa de Salud Escolar puso en marcha en nuevo año de controles médicos y atención integral en Lomas. En la Primaria N°62 los alumnos tuvieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos y vacunación.

Las familias recibieron una constancia firmada y sellada por profesionales con el detalle de la evaluación médica y el estado de la vacunación. Se trata de una iniciativa del Municipio en conjunto con el Gobierno de la Provincia.

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