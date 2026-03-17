Avanzan las obras en Lomas para sumar nuevos consultorios y servicios de salud

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud pública en los barrios de Lomas de Zamora , el Municipio está desarrollando obras de infraestructura que consisten en la incorporación de nuevos consultorios y servicios para los vecinos.

En el Centro Integral de Salud "Eva Perón" de Centenario , ubicado sobre la calle Núñez de Arce 553 , avanzan los trabajos para reacondicionar varios sectores del edificio que estaban fuera de uso y optimizar el funcionamiento del lugar para que más vecinos reciban atención profesional.

El proyecto contempla la adecuación de los espacios de recepción y administración, la sala de espera, pediatría, ginecología, odontología, dos consultorios médicos, enfermería, farmacia y cocina. Las obras llevan un avance del 60% y actualmente están haciendo tareas de revoque en todo el edificio.

El Municipio también está remodelando el CIS 25 de Mayo de Llavallol (Kurth 577) , CIS Llavallol (Tordillo y Mitre), CIS Luis Agote de Centenario (Ginebra 432), CIS Albertina (Bustos 2172) y CIS La Salud como Derecho de Fiorito (Campana 1216) . En cada una de estas salas sumarán consultorios, sala de espera, enfermería, vacunación, farmacia y salón de usos múltiples.

Los Centros Integrales de Salud (CIS) cumplen una función importante en los barrios de Lomas porque garantizan la atención de los vecinos y descomprimen los hospitales. Clínica médica, pediatría, odontología, fonoaudiología, ginecología, nutrición, obstetricia, psicología y psicopedagogía son algunas de las especialidades a disposición de la comunidad. En la web oficial están las direcciones y servicios de cada lugar.

Nuevas salas en el Hospital Alende de Lomas de Zamora

En el Hospital Alende de Budge se está llevando adelante una ampliación de 215 metros cuadrados con el objetivo de incorporar una nueva sala de partos, habitaciones y sala de médicos. Este proceso de modernización permitirá liberar los quirófanos que hoy se usan para partos, garantizando más seguridad y mejor esterilización. También habrá más camas disponibles y nuevos consultorios en funcionamiento. Las obras ya entraron en la última etapa.

Ubicado sobre las calles Claudio de Alas y Azamor, el Hospital Materno Infantil Oscar Alende cuenta con servicios en clínica médica, pediatría, oftalmología, obstetricia, terapia intensiva pediátrica y neonatología. El año pasado, el Gobierno de la Provincia entregó un respirador, una cánula de alto flujo y tres monitores multiparamétricos para fortalecer la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.