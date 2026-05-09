Universidades: se espera una multitudinaria manifestación para el martes

Habrá una nueva marcha en defensa de las universidades públicas.

Las universidades saldrán a las calles para exigirle al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Será el martes 12/5, para culminar a las 17 frente a Casa Rosada.

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, convocó a la marcha organizada por gremios docentes y no docentes, estudiantes y autoridades de las universidades nacionales.

"Hasta la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45, 6%, y eso implica que en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades y afecta seriamente el desarrollo de nuestras actividades", afirmó.

No se aplica la ley de financiamiento para las universidades Bartolacci advirtió: "Lo más angustiante hoy, lo más urgente, lo más dramático es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario y la actualización de los programas de asistencia a nuestros estudiantes, muchos con dificultades para continuar con sus carreras si eso efectivamente no ocurre".

En ese marco, el titular del CIN afirmó que las universidades agotaron las instancias institucionales para intentar resolver el conflicto. “Hemos sido muy responsables en este camino. Priorizamos siempre los canales institucionales e hicimos una y otra vez gestiones ante las autoridades nacionales, pero las respuestas no aparecieron”, expresó.

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