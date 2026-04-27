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27 de abril de 2026
Cansancio.

Lunes de reclamos a Javier Milei: ¿qué sectores realizan paros en el comienzo de la semana?

Distintos sectores, como los bancarios, comunidad universitaria y organizaciones sociales, realizan cese de actividades este lunes.

Lunes de reclamos contra las políticas de Javier Milei.

Lunes de reclamos contra las políticas de Javier Milei.

La última semana de abril comienza con movilizaciones y cese de actividades de bancarios, universitarios y organizaciones sociales en rechazo a las políticas que lleva adelante la gestión del presidente Javier Milei.

En un contexto de crisis económica y laboral, la Asociación Bancaria anunció un paro por 24 horas, que comenzará este lunes 27, en rechazo al cierre de 12 dependencias, que pone en riesgo 32 puestos de trabajo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ante la falta de diálogo con autoridades nacionales.

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Si bien las sucursales bancarias abrirán sus puertas en el horario habitual, esta medida afectará a los 21 centros donde se lleva adelante la logística del efectivo y, por ese motivo, se preven complicaciones en la disponibilidad de dinero.

Por su parte, personal universitario docente y no-docentes continúan con el plan de lucha, que mantienen desde el inicio de clases, e incluye paros duranante toda la semana. El reclamo está centrado en la recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario de manera “inmediata”.

Asimismo, continuarán las protestas de diversas organizaciones sociales y políticas, con cortes en puntos estratégicos de conexión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires , en rechazo a la baja del programa “Volver al Trabajo” y para exigirle al Gobierno la reimplementación del plan.

FUENTE: Noticias Argentinas.

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