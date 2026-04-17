viernes 17 de abril de 2026
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17 de abril de 2026
Será en mayo.

Presupuesto universitario: preparan una fuerte movilización contra Javier Milei

Desde las 56 casas de estudios de todo el país advirtieron que volverán a marchar si el gobierno no cumple con el Presupuesto Universitario.

Presupuesto universitario: preparan una fuerte movilización contra Javier Milei.

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La convocatoria se conoce a pocas horas de cumplirse el plazo que la Justicia le dio a Nación para enviar fondos a las universidades.

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"Si no aparecen respuestas, si no se respeta una ley sancionada por el Congreso y si no se cumple un fallo judicial que exige su aplicación, anunciamos que volveremos a convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", indicó el CIN en un comunicado.

El Gobierno de Milei debe girar $2,5 billones a las 56 casas de estudio que dependen de Nación.

De no concretarse el pago, será la cuarta Marcha Federal Universitaria, luego de la última de septiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial de Milei y ratificó la ley.

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