La dura advertencia de Axel Kicillof por la quita de subsidios al gas en invierno.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que el recorte del régimen de subsidios de “Zona Fría” para la provincia de Buenos Aires podría hacer impagables las tarifas en pleno invierno. Desde la localidad de Tornquist, donde el termómetro marcaba 4 grados de temperatura, denunció que la intención de eliminar estos beneficios responde a una mezcla de "crueldad e ignorancia" por parte del gobierno de Javier Milei.

Según las cifras detalladas por el mandatario bonaerense en un video de más de un minuto publicado en redes sociales, la quita de la tarifa diferencial afectaría a más de 3 millones de hogares en todo el país.

Tajante. Kicillof pidió "no perder el tiempo en internas" y señaló que "no hay qué copiar de Milei"

El golpe es especialmente duro en territorio bonaerense, donde aproximadamente 1.300.000 hogares —lo que se traduce en unos 5 millones de personas— quedarían a merced de aumentos que, en muchos casos, podrían alcanzar el 100% de la facturación actual.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU

Para el gobernador, esta medida se toma con desconocimiento de las estadísticas climáticas y de la realidad geográfica de la provincia. Al referirse a la gestión de Milei, Kicillof fue tajante: “Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos”. Las palabras del gobernador ponen de relieve la percepción de una gestión nacional que, en su afán por alcanzar el equilibrio fiscal, ignora las condiciones básicas de habitabilidad en las zonas más frías del país.

El proyecto en el Senado, bajo la lupa

Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley que redefine el Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural, conocido popularmente como "Zona Fría".

La iniciativa, que ahora pasa al Senado, busca eliminar el beneficio de descuentos automáticos en las facturas de gas para aproximadamente 3,2 millones de hogares que habían sido incorporados al sistema en 2021.

El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. La reforma establece que el beneficio de descuento directo (que oscila entre el 30% y el 50%) se mantendrá plenamente solo para la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), mientras que para el resto de las regiones anteriormente subsidiadas se aplicará un criterio de "focalización" socioeconómica.