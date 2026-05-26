martes 26 de mayo de 2026
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26 de mayo de 2026
Lo que vendrá.

Netflix confirmó el regreso de Love is Blind con Wanda Nara y Darío Barassi

Netflix estrenará la segunda temporada del reality Love is Blind: Argentina, que nuevamente tendrá la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi.

Wanda Nara y Darío Barassi vuelven a Netflix.&nbsp;

Wanda Nara y Darío Barassi vuelven a Netflix. 

El regreso del programa llega más de un año después de la fuerte repercusión que generó la denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez, una de las parejas surgidas durante la primera edición.

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La plataforma también reveló la fecha de estreno de los nuevos episodios, que estarán disponibles a partir del 28 de junio y se lanzarán en cuatro partes. Según confirmó Netflix, los capítulos se estrenarán los días 28 de junio, 5 de julio, 12 de julio y 16 de julio.

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Wanda Nara y Darío Barassi vuelven al reality de Netflix.

Wanda Nara y Darío Barassi vuelven al reality de Netflix.

Netflix adelantó la nueva temporada

“¿Vale la pena jugarlo todo por amor? Un grupo de hombres y mujeres se dispone a averiguarlo mientras navega las agitadas aguas del romance y la desilusión”, adelanta la sinopsis oficial difundida por Netflix sobre esta nueva entrega.

El formato de Love is Blind propone un experimento social en el que hombres y mujeres solteros intentan construir vínculos emocionales sin verse cara a cara. Aislados en cabinas individuales, los participantes mantienen distintas citas y solo pueden conocerse físicamente después de comprometerse.

A partir de allí, las parejas deben convivir y enfrentar la vida fuera del reality antes de tomar la decisión final: llegar o no al altar. La dinámica convirtió al programa en uno de los realities románticos más comentados de la plataforma, tanto por las historias de amor que surgieron como por las polémicas posteriores a su emisión.

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