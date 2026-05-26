Netflix confirmó el regreso de Love is Blind con Wanda Nara y Darío Barassi

Netflix anunció oficialmente el estreno de la segunda temporada de Love is Blind: Argentina, el reality de citas que volverá a contar con la conducción de la dupla que armaron Wanda Nara y Darío Barassi.

El regreso del programa llega más de un año después de la fuerte repercusión que generó la denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez , una de las parejas surgidas durante la primera edición.

La plataforma también reveló la fecha de estreno de los nuevos episodios, que estarán disponibles a partir del 28 de junio y se lanzarán en cuatro partes. Según confirmó Netflix , los capítulos se estrenarán los días 28 de junio, 5 de julio, 12 de julio y 16 de julio.

Netflix adelantó la nueva temporada

“¿Vale la pena jugarlo todo por amor? Un grupo de hombres y mujeres se dispone a averiguarlo mientras navega las agitadas aguas del romance y la desilusión”, adelanta la sinopsis oficial difundida por Netflix sobre esta nueva entrega.

El formato de Love is Blind propone un experimento social en el que hombres y mujeres solteros intentan construir vínculos emocionales sin verse cara a cara. Aislados en cabinas individuales, los participantes mantienen distintas citas y solo pueden conocerse físicamente después de comprometerse.

A partir de allí, las parejas deben convivir y enfrentar la vida fuera del reality antes de tomar la decisión final: llegar o no al altar. La dinámica convirtió al programa en uno de los realities románticos más comentados de la plataforma, tanto por las historias de amor que surgieron como por las polémicas posteriores a su emisión.