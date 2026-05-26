Netflix confirmó el regreso de Love is Blind con Wanda Nara y Darío Barassi

Netflix anunció oficialmente el estreno de la segunda temporada de Love is Blind: Argentina, el reality de citas que volverá a contar con la conducción de la dupla que armaron Wanda Nara y Darío Barassi.
Netflix estrenará la segunda temporada del reality Love is Blind: Argentina, que nuevamente tendrá la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi.
Netflix anunció oficialmente el estreno de la segunda temporada de Love is Blind: Argentina, el reality de citas que volverá a contar con la conducción de la dupla que armaron Wanda Nara y Darío Barassi.
El regreso del programa llega más de un año después de la fuerte repercusión que generó la denuncia de Emily Ceco contra Santiago Martínez, una de las parejas surgidas durante la primera edición.
La plataforma también reveló la fecha de estreno de los nuevos episodios, que estarán disponibles a partir del 28 de junio y se lanzarán en cuatro partes. Según confirmó Netflix, los capítulos se estrenarán los días 28 de junio, 5 de julio, 12 de julio y 16 de julio.
“¿Vale la pena jugarlo todo por amor? Un grupo de hombres y mujeres se dispone a averiguarlo mientras navega las agitadas aguas del romance y la desilusión”, adelanta la sinopsis oficial difundida por Netflix sobre esta nueva entrega.
El formato de Love is Blind propone un experimento social en el que hombres y mujeres solteros intentan construir vínculos emocionales sin verse cara a cara. Aislados en cabinas individuales, los participantes mantienen distintas citas y solo pueden conocerse físicamente después de comprometerse.
A partir de allí, las parejas deben convivir y enfrentar la vida fuera del reality antes de tomar la decisión final: llegar o no al altar. La dinámica convirtió al programa en uno de los realities románticos más comentados de la plataforma, tanto por las historias de amor que surgieron como por las polémicas posteriores a su emisión.