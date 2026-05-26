Julián Rodríguez Vuotto: "Que no nos conviertan es importante"

La solidez defensiva de Los Andes es una de las fortalezas del equipo de Leonardo Lemos . Con cuatro goles recibidos, el Milrayitas es el menos batido de la Primera Nacional . Y Julián Rodríguez Vuotto destacó que esa faceta que se le destaca al equipo “es un trabajo de todos”.

“La verdad es que estamos trabajando para eso, viene saliendo”, reconoció el central de Los Andes. En ese sentido, resaltó la solvencia de Sebastián López . “También darle importancia a ‘Seba’ (López) que con Acassuso y la semana pasada con Godoy Cruz tapó dos penales. Darle virtud a alguien o a uno solo sería injusto para todos. Es un trabajo de todos para dejar el arco en cero. Después el gol va a llegar”, agregó uno de los refuerzos de esta temporada.

El futbolista de 26 años, formado en las divisiones inferiores de River Plate señaló que “cada uno sabe la función que tiene que cumplir, cada uno se tira de cabeza, ‘Gaby’ (Cañete), el ‘Melli’ (Ortiz), después los tenés a ‘Mauri’ (Asenjo), al ‘Changuito’ (Villarreal) que van contra los centrales. Hay que darle méritos a ‘Seba’ (López) poque como dije tapó dos penales y son virtudes de él. Pero después el arco en cero en todo el partido es de todo el equipo en general, de los que juegan y los que entran”.

Julián Rodríguez Vuotto , con el gol que abrió el triunfo ante Racing de Córdoba (2-0), anotó el noveno en su carrera deportiva. Los restantes los hizo en Chile, cinco con el Barnechea y otros tres con Santiago Morning.

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Sobre el trámite del partido ante Racing de Córdoba reconoció que “estuvo bien marcado el primer tiempo, estuvimos imprecisos, nos costó la cancha un poco. Y en el segundo fue un poco más de actitud, creo que también ellos salieron a jugar más adelante y encontramos el gol en una segunda jugada. No sé qué hacía ahí (risas). Estamos convencidos de que, si dejamos el arco en cero, en algún momento nos va a quedar una”.

Julián Rodríguez Vuotto y los planteos

Regular el juego y sostenerse en un resultado resulta importante para Julián Rodríguez Vuotto. Quizá Los Andes pudo marcar otra diferencia, pero asumió que “con el 2-0 estaba bien, lo importante era no recibir un gol. Estamos intentando no sé si ser la valla menos vencida, pero que no nos conviertan es importante. Es preferible terminar tranquilos, sin inconvenientes”.

Julián Rodríguez Vuotto - Los Andes Julián Rodríguez Vuotto destacó el trabajo de todo el equipo.

En cuanto a estilos de juego, el oriundo de Villa Luzuriaga sostuvo que le gustan los visitantes que “salen a jugar”, como lo hicieron Colón y Godoy Cruz. En referencia a estos dos equipos dijo que “por sus nombres y sus historias que conllevan en la categoría salen a jugar, a disputar el partido. Racing de Córdoba salió a esperar a lo que nosotros propusimos. Nos sienta mejor los partidos de Godoy Cruz, de Colón, te salen a jugar de igual a igual y podemos tener también el palo por palo. A estos partidos (por Racing de Córdoba) capaz que hay que esperar un poco más. Pero todos son distintos, dependiendo el rival y lo que vaya pasando”.