Sebastián López, sobre el presente de Los Andes: "Creo que el mejor momento está por venir"

Sebastián López atraviesa un gran momento en el arco de Los Andes , aunque él mismo afirmó que “siempre el que viene es el mejor” para seguir aportándole cosas a un equipo que se sostienen entre los primeros puestos de la zona A de la Primera Nacional.

En la victoria frente a Racing de Córdoba volvió a dejar el cero, al que calificó como “muy importante para darle tranquilidad a los compañeros para que puedan tener los caminos a llegar al gol como fue en el segundo tiempo. Por ahí me llegan muy poco, es un trabajo de mis compañeros y cuando llegan tengo que estar”.

Sus números son tremendos: un gol recibido en las últimas ocho fechas, nueve vallas invictas en 11 partidos y sin tantos recibidos en condición de visitante. Además, atajó los dos penales que le ejecutaron. Ausente las primeras dos fechas por lesión.

“Siempre el que viene es el mejor momento, esa es la realidad. Obviamente estoy feliz de renovar, feliz de seguir en el club, pero quiero seguir dándole cosas, acrecentando todo lo que hemos conseguido hasta el tiempo de hoy en el club. Creo que el mejor momento está por venir y seguimos alimentando eso”, resaltó el nicoleño, que extendió por un año más su estadía en Lomas de Zamora.

Sebastián López: “Cómo sacarme la ilusión”

Los Andes se puso de pie en el que podría haber sido su peor pasaje en el campeonato tras perder el clásico. Sin embargo, el equipo mutó, o como dijo Sebastián López “en sí no cambió nada, fue una derrota más. Es el partido que queremos ganar todos, el que queríamos ganar todos, no se dio, pero siempre confiamos en el trabajo que venimos haciendo. Por ahí fue un poco injusto por la cantidad de situaciones que tuvimos, pero nunca dejamos de intentarlo, de presionar y de estar ahí. Los resultados se empezaron a dar en función a la confianza que teníamos en el grupo, en el trabajo y está a la vista”.

Con cuatro partidos para el cierre de la primera rueda, Los Andes se ubica a un punto de los líderes Deportivo Morón y Ciudad de Bolívar. “Cómo sacarme la ilusión, cómo sacarle la ilusión a la gente, pero bueno todavía no pasó la mitad del campeonato, seguimos prendidos y son muchos los equipos que están ahí en esa brecha de dos o tres puntos, en donde estás metido para el Reducido o para el descenso. Entonces, todavía queda mucho y es muy pareja la categoría”, manifestó el arquero Milrayitas.

El regalo al hincha de Los Andes

El sábado se cumplió un nuevo aniversario del “Día Mundial del Hincha de Los Andes”. El mismo llegó con un triunfo.

“Queríamos regalarles este triunfo, a la gente que siempre está, siempre se brinda hacia nosotros y creo que lo dejamos reflejado en cancha, cuando un poquito no salían las cosas la gente estuvo, apoyó y nos encendió a querer un poquito más”, afirmó el “1” de Lomas.

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En cuanto al partido que el equipo de Leonardo Lemos destrabó en la parte final analizó que “el desarrollo fue muy parejo, por ahí vinieron a replegarse un poquito y esperar a salir de contra, nosotros en el primer tiempo no encontramos los caminos y nos encerramos muy fácil. El segundo tiempo se abrió más, estuvimos más claros y estuvo la diferencia en el resultado”.