Franco Rodríguez, tras el triunfo de Los Andes: "Vamos partido a partido"

Después de un flojo primer tiempo, Los Andes mejoró en el complemento y le ganó por 2 a 0 a Racing de Córdoba para seguir firme en la pelea de arriba de la Primera Nacional . Y uno de los responsables de esa levantada fue Franco Rodríguez , que ingresó en el segundo tiempo y fue clave en el triunfo.

Rodríguez le dio más solidez a la mitad de la cancha y además participó en los dos goles del Milrayitas: en el primero habilitó a Peter Grance previo al gol de Julián Rodríguez Vuotto , y en el segundo inició la jugada que terminó con el tanto de Julián Navas . Con esto, se erigió como una de las figuras del partido.

Sigue el histórico. Hay López para rato: el arquero renovó con Los Andes hasta 2027

Estos dos goles fueron los que le permitieron a Los Andes destrabar un partido complicado y gracias a eso sumó un triunfo valioso para escalar al segundo puesto de la Zona A , a la espera de lo que suceda este domingo con varios rivales directos. Por lo pronto, con 24 puntos, se afianza en zona de Reducido.

El elenco de Lomas de Zamora transita un gran momento en la Primera Nacional y es uno de los animadores de su grupo. Sin embargo, el mensaje que bajan desde adentro del plantel es el de la tranquilidad. Y eso lo dejó en claro Rodríguez , que habló luego del triunfo ante Racing y dio sus sensaciones después del 2 a 0 en el estadio Eduardo Gallardón .

"Nosotros vamos partido a partido. Tenemos un objetivo claro por delante, es lo que nos propusimos con el plantel, y vamos en busca de eso", remarcó, conciso, en diálogo con LPF Play.

los andes le gana a racing Julián Navas, con su gol, sentenció el partido a favor de Los Andes.

De esa declaración se desprende que, para el elenco de Lomas, cada partido es una final. Por eso, una vez que finalizó el encuentro con los cordobeses, el ex Estudiantes de La Plata no ocultó la felicidad por los tres puntos logrados y destacó el "esfuerzo" de todo el grupo para sacar adelante este compromiso por la fecha 15 del torneo.

"La verdad que estamos muy contento, el grupo hizo un gran esfuerzo para dejar los tres puntos en casa, así que estamos felices. Lo que practicamos en la semana dio sus frutos y eso nos pone contentos", señaló el mediocampista, que ingresó en el inicio del complemento en lugar de Sergio Ortiz y fue una de las figuras de Los Andes.

La indicación de Leonardo Lemos que fue clave en el triunfo

Por otra parte, Rodríguez analizó el partido en general, también habló de las complicaciones que tuvo el equipo por el estado del campo de juego y ponderó una indicación que le dio el cuerpo técnico.

"En el primer tiempo, los chicos intentaron juntar pases, pero la cancha no los ayudó porque la pelota picaba mal", comentó. Y después de eso, marcó algo que le dijeron los entrenadores Leonardo Lemos y Javier Patalano. "Ellos me dieron la indicación de dónde posicionarme para poder asistir a los delanteros y salió bien. La verdad que estamos contentos", concluyó.