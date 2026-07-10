Dos Gardenias: bolero a dos voces desde el Conurbano Sur.

C on un repertorio que recorre algunos de los grandes clásicos del bolero , Dos Gardenias apuesta a revitalizar el género desde una identidad propia: el canto a dos voces.

El grupo, integrado por las cantantes Melisa Nedilskyj y Elisa Ader, junto al guitarrista Hugo Bazán y Cynthia Killian en bongó, comenzó a abrirse camino con el objetivo de acercar estas canciones a nuevas generaciones.

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Bésame Mucho, Sabor a mí y Perfidia, algunos de los boleros más clásicos, son parte del repertorio de Dos Gardenias, con la particularidad del canto a dos voces: "Esto aporta una sonoridad distinta a lo que suele escucharse. No hay conformaciones que trabajen el bolero de esta manera y creemos que ese es nuestro diferencial", destacan sobre la originalidad de la propuesta.

Dos Gardenias tiene entre sus principales objetivos seguir difundiendo el bolero, presentarse en escenarios de distintos espacios culturales y avanzar en la grabación de sus propias versiones.

"Queremos tocar en vivo, generar espacios de encuentro a través de la música", señalaron.

"Queremos tocar en vivo, generar espacios de encuentro a través de la música, seguir aportando a la difusión del género y poder registrar nuestras interpretaciones", señalaron.

Pensando en el futuro, el proyecto también buscará ampliar su repertorio con nuevas propuestas. La idea es reversionar canciones de otros estilos llevándolas al lenguaje del bolero e incorporar géneros emparentados, sin perder la identidad que caracteriza al grupo.

La propuesta reúne la experiencia artística de sus integrantes, quienes cuentan con una amplia trayectoria en la música, el teatro, la docencia y distintos proyectos culturales de la región.

Las fechas que se vienen

24/7 en La Morada - Casa cultural en Balvanera

8/8 en El Sueñero en La Boca.

ambas citas a las 22.

Hacia septiembre se estarán presentando en Zona Sur del conurbano.

Más info en el Instagram: @dosgardeniasboleros