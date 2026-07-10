viernes 10 de julio de 2026
Escribinos
10 de julio de 2026
Fuerte.

La emoción de Yipio en Gran Hermano por el ingreso de su novio en el "Congelados"

Yipio recibió la visita de Chocolatito, su novio, que se metió en la casa del certamen de Telefe en una nueva edición del “Congelados”.

Chocolatito y Yipio.&nbsp;

Chocolatito y Yipio. 

Apenas cruzó la puerta de la casa, el simpático joven saludó a todos los participantes antes de ir directo al encuentro de la participante uruguaya.

Lee además
Llega a su fin el juicio por el crimen del empresario descuartizado.
Juicio.

El desahogo del hermano del empresario descuartizado: "Por fin va a descansar en paz"
Andrea del Boca dejó Gran Hermano. 
Hasta pronto.

Andrea del Boca dejó Gran Hermano por un motivo muy delicado

"Buenas noches, muchachos, cómo dicen que les va. Tranquilos todos quietos, todos. Yo vine a ver a la mujer más hermosa del mundo", dijo. Acto seguido, abrazó y besó a Yipio, en un momento cargado de emoción.

Luego continuó con un mensaje dedicado exclusivamente a Yipio: "Mi vida, cómo estás. Qué linda que estás, esos ojitos, mi amor. Qué lindos que están todos, chicos. Son hermosos". "Te amo", agregó.

El mensaje tranquilizador en Gran Hermano

Mientras que Chocolatito aprovechó para llevarle tranquilidad sobre su familia. "Tu madre está hermosa. Aumentó de kilos. Está divina. Tu hija te ama con locura. Está súper orgullosa de vos", le contó.

Hace unas semanas Yipio había abandonado temporalmente Gran Hermano debido a un problema de salud de su mamá y luego regresó al reality.

Antes de despedirse, Chocolatito sorprendió con un gesto que no pasó inadvertido. "Permiso. Me voy a sacar mi saco. Se los voy a dejar por acá, chicos", comentó mientras dejaba la prenda dentro de la casa.

Temas
Seguí leyendo

El desahogo del hermano del empresario descuartizado: "Por fin va a descansar en paz"

Andrea del Boca dejó Gran Hermano por un motivo muy delicado

Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Denunciaron a Giuliano de Gran Hermano por violencia y amenazas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lionel Messi se mensajea con un actor argentino. 
Buena onda.

Con qué famoso argentino habla Lionel Messi antes de cada partido

Las más leídas

Te Puede Interesar

Sigue prófugo el principal acusado por las presuntas estafas.
Desapareció.

Prófugo después de la caída de sus presuntos cómplices: buscan al dueño de concesionaria de Temperley