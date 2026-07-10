La emoción de Yipio en Gran Hermano por el ingreso de su novio en el "Congelados"

El nuevo “Congelados” de Gran Hermano Generación Dorada entregó uno de los momentos más emotivos de la noche con el ingreso de Chocolatito, el novio de Yipio, a la casa del certamen de Telefe. De todos modos, su visita llamó la atención en el reality.

Apenas cruzó la puerta de la casa, el simpático joven saludó a todos los participantes antes de ir directo al encuentro de la participante uruguaya.

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"Buenas noches, muchachos, cómo dicen que les va. Tranquilos todos quietos, todos. Yo vine a ver a la mujer más hermosa del mundo", dijo. Acto seguido, abrazó y besó a Yipio , en un momento cargado de emoción.

Luego continuó con un mensaje dedicado exclusivamente a Yipio: "Mi vida, cómo estás. Qué linda que estás, esos ojitos, mi amor. Qué lindos que están todos, chicos. Son hermosos". "Te amo", agregó.

El mensaje tranquilizador en Gran Hermano

Mientras que Chocolatito aprovechó para llevarle tranquilidad sobre su familia. "Tu madre está hermosa. Aumentó de kilos. Está divina. Tu hija te ama con locura. Está súper orgullosa de vos", le contó.

Hace unas semanas Yipio había abandonado temporalmente Gran Hermano debido a un problema de salud de su mamá y luego regresó al reality.

Antes de despedirse, Chocolatito sorprendió con un gesto que no pasó inadvertido. "Permiso. Me voy a sacar mi saco. Se los voy a dejar por acá, chicos", comentó mientras dejaba la prenda dentro de la casa.