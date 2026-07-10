Banfield apunta a una joven promesa de Belgrano para reforzar el mediocampo

Mientras busca resolver el tema de las inhibiciones, Banfield no pierde el tiempo y trabaja con el objetivo de potenciar el plantel para el segundo semestre de la Liga Profesional , sabiendo que ya no tiene a Mauro Méndez y podría perder a Tiziano Perrota e Ignacio Pais en las las próximas semanas.

Por eso, la dirigencia ya avanzó con la llegada del delantero Tiago Caballero , también del defensor Lautaro Cano y ahora apunta una mediocampista creativo para sumar variantes de cara a un Torneo Clausura exigente, en el que deberá sumar bastante para seguir alejándose de la zona roja del descenso.

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El nombre es cuestión es el de Jeremías Lucco , enganche de Belgrano de Córdoba , que hoy no tiene lugar en el equipo de Ricardo Zielinski y busca sumar minutos en otra institución. Ante eso, los dirigentes de Banfield iniciaron charlas con sus pares del Pirata cordobés para llegar a un acuerdo y el mediocampista, de acuerdo a lo informado por el periodista Matías Colombo, estaría interesado en sumarse al equipo que dirige Pedro Troglio.

Sin embargo, Jeremías Lucco aparece también en la mira de otras instituciones de la máxima categoría y eso podría complicar su llegada al Taladro, teniendo en cuenta que, para poder incorporar, el club de Peña y Arenales tiene primero que solucionar el tema de las inhibiciones, algo que hasta el momento no logró resolver.

Banfield continúa con su pretemporada.

El enganche, de 20 años, tiene contrato con Belgrano hasta fin de año y estuvo cerca de sumarse a Colón de Santa Fe en este mercado de pases, pero el pase se cayó finalmente porque aparecieron clubes de Primera División, entre ellos Banfield, con la intención de sumarlo a sus filas.

Los números de Jeremías Lucco, el apuntado por Banfield

El mediocampista disputó apenas tres partidos en el último semestre, con sólo 45 minutos en cancha. Sin embargo, a lo largo de su carrera, acumula 22 partidos y dos goles en el Pirata. Su debut fue en 2023, pero su año con más participación en el primer equipo fue en 2024, donde sumó 17 encuentros y convirtió sus únicos goles en primera.

Por eso, sin lugar en el equipo del "Ruso" Zielinski, Jeremías Lucco quiere buscar minutos en otro club y Banfield es una de las posibilidades que más lo seduce con miras al próximo Torneo Clausura.

Así juega el enganche que quiere Pedro Troglio para su Banfield