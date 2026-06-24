Banfield recurre a un préstamo millonario para pagar deudas

Banfield se encuentra en un momento económico delicado y tomó una drástica decisión para afrontar sus deudas en el inicio de la pretemporada del plantel con miras al segundo semestre de la Liga Profesional : pidió un préstamo para regularizar la situación salarial de sus empleados.

Según informó Código Banfield, la comisión directiva que encabeza Matías Mariotto aprobó la toma de un préstamo de U$S 300 mil con el objetivo de cumplir sus compromisos salariales en los próximos días.

Sondeo. El volante de buen presente en Banfield que busca Racing

Esto se da en medio de un contexto complicado luego de que el plantel, a través de un comunicado publicado el lunes, expusiera nuevamente la delicada realidad económica del club.

“Es necesario hacer pública esta situación y solicitar una pronta regularización de las deudas pendientes. De no existir respuestas concretas durante esta semana, nos veremos obligados a tomar medidas más firmes a partir de la próxima”, fue el ultimátum que le puso el plantel a la dirigencia.

banfield trabajadores La Comisión Directiva de Banfield reincorporó a trabajadores que habían sido despedidos.

Por este motivo, el club decidió tomar un préstamo que, según informaron desde el seno de la dirigencia, tiene condiciones “positivas” para el club en medio del contexto actual, detalló el medio partidario.

Por lo pronto, Banfield continúa con la pretemporada

A pesar del contundente comunicado, el plantel que dirige Pedro Troglio sigue con los trabajos de pretemporada en el predio de Luis Guillón. El martes, después suspender la segunda práctica del lunes, completó la doble jornada y mantendrá la misma rutina durante los próximos días.

“A pesar de esto, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el club y junto con los trabajadores continuaremos con nuestra obligación con total profesionalismo”, reza el comunicado.