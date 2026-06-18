El volante de buen presente en Banfield que busca Racing

Mientras la dirigencia de Racing busca una alternativa en caso de que el arribo de Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús , no prospere, ahora avanza por un mediocampista de Banfield , de buen nivel en el Torneo Apertura 2026, que fue uno de los refuerzos del Taladro este año: Ignacio Pais.

El nuevo DT de la Academia, Juan Pablo Vojvoda , se encuentra con dos problemas en la posición de volante central. Por un lado, el futuro incierto de Santiago Sosa . Y por el otro, la lesión ligamentaria de Alan Forneris . Este panorama lo pone en la búsqueda de un “5” y por características de juego el apuntado es el hombre de Banfield .

Ignacio País arribó a Banfield a mediados de febrero, procedente de Danubio de Uruguay, club al que la dirigencia encabezada por Matías Mariotto le abonó US$100 mil por cláusula de salida. Firmó por dos años, con opción a uno más.

El volante de 26 años, oriundo de Quilmes, realizó las formativas en el Predio Tita, para luego lanzar su carrera en el C.F. La Solana, de España. Siguió por F.C. Cartagena B, Antequera C.F., P.F.C. Cherno More Varna (Bulgaria) y Danubio.

Ignacio Pais Ignacio Pais arribó este año a Banfield.

En Banfield debutó frente a Racing, derrota 0-2 en el estadio Florencio Sola, y le anularon un golazo desde afuera del área con el marcador empatado. En total jugó 12 partidos por el Torneo Apertura y dos por Copa Argentina.

En un primer momento, la dirigencia de Racing se interesó en Agustín Cardozo, volante de Lanús, al mismo tiempo que el lateral izquierdo Sasha Marcich, luego de también tener en consideración a Ignacio Abraham, marcador de punta del Taladro.

Hasta ahora es uno más en la lista de probables refuerzos del club de Avellaneda. Solo hubo sondeos, pero oficialmente no hubo contactos con Banfield.

Situación de Sasha Marcich

La posibilidad de que Racing pueda reforzarse con Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús en este mercado de pases, parecen debilitarse con el paso de los días.

Desde Lanús lo cotizaron en US$3 millones, el club posee el 60% del pase, mientras que Platense conservó el 40%. Aparentemente, Racing se tiraría a comprar el 80% de la ficha del campeón de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, pero no acepta las condiciones de pago de la dirigencia encabezada por Nicolás Russo.

Por lo pronto, las miradas cambiaron de rumbo y se posaron en Parque Patricios. El jugador en carpeta es César Ibáñez (26 años) y oriundo de Villa Fiorito.