La reacción de Mauro Icardi contra Wanda Nara luego del embargo judicial

La Justicia argentina embargó la mansión, conocida como “La casa de los sueños”, de Mauro Icardi, valuada en US$2.745.000 , en el marco de una cautelar por alimentos futuros hasta la mayoría de edad de sus hijas con Wanda Nara.

De acuerdo con el documento que difundió la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, que muestra una supuesta constancia de registración de asientos emitida en Provincia de Buenos Aires, la Justicia falló a favor del pedido cautelar de la abogada Ana Rosenfeld, correspondiente al artículo 550 del Código Civil y Comercial.

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Sin paz. El contundente descargo de Icardi contra Wanda y la Justicia

Mauro Icardi ya habría cancelado la deuda por alimentos provisorios, pero sus representantes legales le piden a la Justicia que se establezca un monto fijo. Para ello, el tribunal debe poner la lupa sobre la situación económica de ambas partes.

Mauro Icardi estalló tras conocerse la nueva resolución del juez Adrián Hagopian. A través de sus redes sociales, publicó un descargo.

"Por acá leyendo de embargos, me pregunto.. ¿Se lleva un porcentaje el señor juez Hagopian por la HERENCIA EN VIDA de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus 'amigas'?", disparó, mencionando que el "supuesto embargo" carece de fundamentos reales y que peleará por ello en la Justicia.

Pidió que la Justicia revea el historial de Hagopian, por su "alevosa parcialidad": "¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad. La última vez lo pensaron un mes entero, dudo que se tarde lo mismo para pegarle una patada en el culo cuando es tan alevoso".

El retruque de Mauro Icardi

Ante este revés judicial, Mauro Icardi sumó: "Cuanto más pidan acá, más pido en la justicia italiana de lo que me tienen que restituir. A buen entendedor, pocas palabras".

"¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de MI CASA? Siempre escuché la frase, LOS NIÑOS NO COMEN LADRILLOS, y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón de la entrada", siguió.

"Cómo les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso", sostuvo.

"Señor Juez, me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros, ya que como padre me corresponde pagar el 50% y la suma es de 2.745.000 dólares. ¿El otro 50% ya está embargado? O cómo nos aseguramos la HERENCIA EN VIDA materna?", cuestionó.

"Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar", cerró con ironía.