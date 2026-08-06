viernes 07 de agosto de 2026
Escribinos
6 de agosto de 2026
Ajuste de cuentas.

Asesinaron a tiros a un joven en Fiorito: sus cómplices lo acusaban de ser "buchón"

La víctima fue hallada sin vida en el asiento del conductor de un vehículo con múltiples impactos de bala. La Justicia descarta la hipótesis de un robo.

El brutal crimen ocurrió en jurisdicción de la Comisaría de Fiorito.

El brutal crimen ocurrió en jurisdicción de la Comisaría de Fiorito.

Un joven de 27 años fue asesinado a balazos dentro de un auto en Villa Fiorito, en un crimen que los investigadores atribuyen a un presunto ajuste de cuentas entre integrantes de una banda delictiva que lo acusaban de ser un delator.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el homicidio ocurrió en la intersección de Unamuno y Pasaje Bermejo, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida dentro de un vehículo.

Lee además
Lautaro Servín, el joven asesinado.

La Policía de Lomas detuvo a dos acusados por el crimen de un adolescente
El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora.
Beba asesinada.

Qué pasará con la madre adolescente detenida por el crimen de su hija

Al llegar al lugar, los policías encontraron sin vida a la víctima quien estaba sentado en el asiento del conductor de un Peugeot 207 rojo. En la escena también fueron halladas varias vainas servidas, lo que confirmó que la víctima había recibido múltiples disparos.

La investigación quedó a cargo de la UFI 4 y el Juzgado de Garantías 4 de Lomas de Zamora. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los pesquisas descartaron que el ataque haya tenido fines de robo y orientan la causa hacia un ajuste de cuentas.

La hipótesis de un ajuste de cuentas

En ese marco, lograron identificar como presunto autor del homicidio, sobre quien se ordenaron allanamientos en busca de su captura. Sin embargo, sigue prófugo.

Según las fuentes, tanto la víctima como el acusado integrarían una banda delictiva y el crimen estaría vinculado a conflictos internos. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima era responsabilizado por otros integrantes del grupo de distintos allanamientos y detenciones ocurridos en los últimos meses.

Las fuentes consultadas señalaron además que la víctima registraba antecedentes penales y había recuperado recientemente la libertad tras permanecer alojada en una unidad penitenciaria de Florencio Varela.

Temas
Seguí leyendo

La Policía de Lomas detuvo a dos acusados por el crimen de un adolescente

Qué pasará con la madre adolescente detenida por el crimen de su hija

Estaba prófugo por un crimen en Echeverría y lo atraparon en Lomas

Mamá de Joaquín Ruffo, a un año del crimen: "Me duele no haber sido oída cuando pedí ayuda"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El lomense que es nuevo participante de Cuestión de Peso. 
Reallity.

Entró al programa Cuestión de Peso un mecánico de Lomas: su historia

Las más leídas

Te Puede Interesar

Facundo Medina se va de Francia a Alemania.
Gran salto.

Medina continuará en Europa, pero cambia de club