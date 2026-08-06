viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Dramático.

Incendio en un depósito de telgopor de Temperley: el fuego afectó viviendas del primer piso

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora lograron controlar el siniestro, que se propagó al primer piso del edificio. No hubo personas heridas.

Los bomberos en el lugar del incendio en Temperley.

Los bomberos en el lugar del incendio en Temperley.

Un importante incendio se registró este jueves en un depósito de telgopor ubicado sobre Avenida Eva Perón y Zurich, en el barrio San José de Temperley, donde las llamas se propagaron a viviendas cercanas y obligaron a desplegar un amplio operativo.

De acuerdo con la información oficial brindada a La Unión, el foco ígneo afectó un depósito de aproximadamente 10 metros de frente por 30 de fondo, y requirió el intenso trabajo de 15 Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora a bordo de tres dotaciones.

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Según precisaron a este medio, los bomberos lograron contener las llamas y evitar que el fuego continuara extendiéndose por la zona. Sin embargo, el incendio alcanzó viviendas ubicadas en el primer piso del edificio.

Gracias a la rápida intervención de los servidores públicos, la situación pudo ser controlada y evitar así que haya personas heridas.

Operativo en Temperley

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora informaron que no se registraron víctimas, mientras que las tareas se concentraron en la extinción total del fuego y el enfriamiento del lugar para prevenir una posible reactivación de las llamas.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación, aunque cómo primera hipótesis, la máxima sospecha es la de un desperfecto electrico.

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