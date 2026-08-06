Así quedó la placa de Gran Hermano con una fulminante incluida

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Tuvo lugar la Gala de la Nominación de la semana en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego en el reality de Telefe.

En la gala del martes, los participantes debieron elegir a una visita, sin saber para qué, decidieron ir por Selva Pérez y Santiago del Moro les confirmó que la uruguaya no podrá nominar.

Mientras que comenzar la nominación, Gran Hermano anunció que un participante realizó la fulminante y que Charlotte Caniggia ya está en placa de nominados.

La placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Torres. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes.

Todos los votos de Gran Hermano Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar. Yisela “Yipio” Pintos: Hizo la fulminante a Charlotte. Luana Fernández: 2 para Sol y 1 para Majluf. Charlotte Caniggia: 2 para Sol y 1 para Zilli. Matías Hanssen: 3 para Majluf y 2 para Sol. Hizo la nominación espontánea. Sol Abraham: 2 para Tamara y 1 para Luana. Juliana “Tini” Díaz: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen. Yanina Zilli: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen. La placa de Gran Hermano. Emmanuel Vich: 2 para Majluf y 1 para Mariela. Tamara Paganini: 2 para Pincoya y 1 para Sol. Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Majluf y 1 para Sol. Alejandra Majluf: 2 para Hanssen y 1 para Tamara. Mariela Prieto: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen

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