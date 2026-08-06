viernes 07 de agosto de 2026
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6 de agosto de 2026
Todo o nada.

Así quedó la placa de Gran Hermano con una fulminante incluida

Se armó una nueva placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada y seis jugadores del reality de Telefe quedaron en la cuerda floja.

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.&nbsp;

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano. 

Tuvo lugar la Gala de la Nominación de la semana en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego en el reality de Telefe.

En la gala del martes, los participantes debieron elegir a una visita, sin saber para qué, decidieron ir por Selva Pérez y Santiago del Moro les confirmó que la uruguaya no podrá nominar.

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Mientras que comenzar la nominación, Gran Hermano anunció que un participante realizó la fulminante y que Charlotte Caniggia ya está en placa de nominados.

La placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Torres. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes.

Todos los votos de Gran Hermano

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar.

Yisela “Yipio” Pintos: Hizo la fulminante a Charlotte.

Luana Fernández: 2 para Sol y 1 para Majluf.

Charlotte Caniggia: 2 para Sol y 1 para Zilli.

Matías Hanssen: 3 para Majluf y 2 para Sol. Hizo la nominación espontánea.

Sol Abraham: 2 para Tamara y 1 para Luana.

Juliana “Tini” Díaz: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.

Yanina Zilli: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.

La placa de Gran Hermano.

La placa de Gran Hermano.

Emmanuel Vich: 2 para Majluf y 1 para Mariela.

Tamara Paganini: 2 para Pincoya y 1 para Sol.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Majluf y 1 para Sol.

Alejandra Majluf: 2 para Hanssen y 1 para Tamara.

Mariela Prieto: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen

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