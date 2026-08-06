Así quedó la placa de Gran Hermano con una fulminante incluida

Tuvo lugar la Gala de la Nominación de la semana en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego en el reality de Telefe.
Se armó una nueva placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada y seis jugadores del reality de Telefe quedaron en la cuerda floja.
Tuvo lugar la Gala de la Nominación de la semana en la que los participantes y los invitados que siguen en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, pasaron por el confesionario para votar y dejar expuesto su juego en el reality de Telefe.
En la gala del martes, los participantes debieron elegir a una visita, sin saber para qué, decidieron ir por Selva Pérez y Santiago del Moro les confirmó que la uruguaya no podrá nominar.
Mientras que comenzar la nominación, Gran Hermano anunció que un participante realizó la fulminante y que Charlotte Caniggia ya está en placa de nominados.
La placa quedó conformada por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Sol Abraham, Juan “Juanicar” Caruso, Matías Hanssen y Jennifer “Pincoya” Torres. En esta oportunidad, la placa es totalmente negativa, rumbo a la gala de eliminación del lunes.
Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Hanssen y 1 para Juanicar.
Yisela “Yipio” Pintos: Hizo la fulminante a Charlotte.
Luana Fernández: 2 para Sol y 1 para Majluf.
Charlotte Caniggia: 2 para Sol y 1 para Zilli.
Matías Hanssen: 3 para Majluf y 2 para Sol. Hizo la nominación espontánea.
Sol Abraham: 2 para Tamara y 1 para Luana.
Juliana “Tini” Díaz: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.
Yanina Zilli: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen.
Emmanuel Vich: 2 para Majluf y 1 para Mariela.
Tamara Paganini: 2 para Pincoya y 1 para Sol.
Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Majluf y 1 para Sol.
Alejandra Majluf: 2 para Hanssen y 1 para Tamara.
Mariela Prieto: 2 para Juanicar y 1 para Hanssen