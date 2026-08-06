Banfield tendrá su misa ricotera con el Festival Indio Eterno

El universo artístico del Indio Solari vibra con fuerza en cada canción y en cada encuentro que reúne a generaciones decididas a mantener vivo su legado. Los homenajes se siguen multiplicando en todo el país y ahora llega el turno de Banfield con el Festival Indio Eterno , una noche de música junto a dos bandas que interpretarán temas emblemáticos de Los Redondos y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado .

El evento se realizará este sábado, desde las 21, en el Teatro El Refugio ubicado sobre la calle Maipú 540 . Bajo la premisa de transformar el duelo colectivo en una celebración de la cultura popular , el festival se organizó de forma conjunta entre la banda Fiesta Rock del País , la agrupación Argentina Humana Lomas y El Refugio para reunir a la comunidad seguidora del fenómeno ricotero en zona sur .

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La apertura de la noche estará a cargo del proyecto musical "Bingo Fuel" , un grupo que debutará en los escenarios con un repertorio centrado en la discografía solista que tuvo el Indio junto con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Luego vendrá el turno de la banda local "Fiesta Rock del País" , con un show de hora y media de duración dedicado a los grandes clásicos de Los Redondos.

La banda Fiesta Rock del País brindará un show de hora y media con lo mejor de Los Redondos.

A lo largo de noche, el público tendrá barra de comida y bebida a precios populares. También habrá puestos de indumentaria con diseños conmemorativos de "Indio Eterno" y del disco Oktubre . Los interesados en sacar su entrada anticipada tienen que llenar este formulario . El festival es para mayores de 18 años y arranca puntual.

El espectacular mural del Indio Solari en Llavallol

Llavallol tuvo una jornada cargada de emoción, música y memoria colectiva con la inauguración de un mural de más de 80 metros dedicado al Indio Solari.

Pilin Andrada, Toni Kudrez, Sofía Rolón y Marcelo Fernández son los artistas que crearon el mural que está sobre la avenida Antártida Argentina, frente al predio del Colegio Euskal Echea, y se estima que es hasta ahora el más largo del país dedicado al Indio.

El mural sobre la avenida Antártida Argentina tiene 80 metros.

La intervención recorre distintas etapas de la trayectoria del músico y reúne imágenes inspiradas en las tapas de sus discos solistas y en la estética de Patricio “Rocambole” Cohen, histórico responsable del universo visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El encuentro cultural organizado por Patria Grande Lomas de Zamora estuvo acompañada por música en vivo de las bandas Rock del País y Matreros, que aportaron el clima festivo a una tarde inolvidable en la que participaron vecinos de Llavallol y de otras localidades de la región.