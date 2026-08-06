Banfield abre las puertas del estadio Florencio Sola a colegios e instituciones de Lomas

Banfield ya recibió más de 30 visitas y actualmente cuenta con lista de espera.

Con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad, el Club Atlético Banfield impulsa desde comienzos de 2025 un programa de visitas guiadas por el estadio Florencio Sola , ubicado en Arenales 900, destinado a escuelas, clubes de barrio, sociedades de fomento, comedores y distintas organizaciones.

La propuesta nació desde el área de Relaciones Institucionales como una forma de acercar el club a la comunidad y mostrar el estadio desde una perspectiva diferente. “Las visitas comenzaron a inicios de 2025 con la propuesta de acercar el club a las instituciones del barrio, de la ciudad y de la comunidad. Nos pareció una iniciativa muy interesante porque nos abrimos a la ciudad y a las organizaciones”, explicaron.

Desde el inicio del programa ya participaron alrededor de 25 instituciones y se realizaron más de 30 visitas guiadas. Cada grupo está integrado, en promedio, por unas 20 personas y, cuando la cantidad de visitantes es mayor, la actividad se organiza en dos recorridos. Durante aproximadamente 45 minutos, los asistentes conocen algunos de los sectores más representativos del estadio, entre ellos el hall central, la sala de prensa, la zona mixta, los vestuarios, los bancos de suplentes, los palcos y plateas.

“La experiencia es muy linda para todos. Nos han visitado personas de todas las edades, aunque los chicos de jardín, primaria y secundaria son quienes más se entusiasman con la recorrida”, destacó Ileana Arisqueta, a cargo de Relaciones Institucionales.

Uno de los momentos de mayor convocatoria se dio este año, cuando numerosas instituciones educativas eligieron la visita al estadio cm cierre de proyectos vinculados al Mundial de fútbol. Ese incremento en en la demanda hizo que actualmente exista una lista de espera. La disponibilidad de fechas depende del calendario deportivo, ya que el Florencia Sola alberga encuentros del torneo local y también es sede de partidos de Copa Argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Relaciones Institucionales C. A. Banfield (@institucionales.cab) Los grupos de visita a Banfield son de aproximadamente 20 personas.

Cómo participar

Ese incremento en en la demanda hizo que actualmente exista una lista de espera. La disponibilidad de fechas depende del calendario deportivo, ya que el Florencia Sola alberga encuentros del torneo local y también es sede de partidos de Copa Argentina.

Las instituciones interesadas en realizar una visita guiada deben completar un formulario de inscripción. Una vez recibidos los datos, el área de Relaciones Institucionales se comunica con cada organización para coordinar la fecha del recorrido, de acuerdo con la disponibilidad del estadio.