Pedro Troglio ante Gimnasia, un choque ante el club de sus amores en medio de la tensión en Banfield

El fútbol argentino suele regalar guiones indescifrables, pero el que protagonizará Pedro Troglio este sábado a las 14.30 en el Estadio del Bosque roza el drama cinematográfico. Por la fecha 10 del Torneo Clausura , el experimentado entrenador pisará el césped de la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata , una institución que lo considera uno de sus máximos ídolos contemporáneos tras haber cumplido allí tres etapas imborrables como director técnico.

Sin embargo, la procesión de Pedro Troglio irá exclusivamente por dentro: su presente en Banfield está quebrado y el partido podría sellar su adiós definitivo del Taladro.

Las últimas horas de Pedro Troglio en Banfield han sido un torbellino político y deportivo. El pasado miércoles por el mediodía, ahogado por una racha negativa de cuatro compromisos sin ganar y visiblemente desgastado por los problemas económicos de la institución (que incluyeron deudas salariales y un plantel desmantelado en los últimos mercados de pases), el entrenador presentó formalmente su renuncia ante la comisión directiva que encabeza el presidente Matías Mariotto.

El detonante que enfureció al DT de 61 años fue enterarse de que, a sus espaldas, ya se barajaban los nombres de dos posibles cuerpos técnicos para reemplazarlo. A pesar de que el equipo está clasificado de forma histórica a las semifinales de la Copa Argentina, el flojo rendimiento en el certamen doméstico y la alarmante proyección de los promedios para la próxima temporada dinamitaron la paciencia de los dirigentes.

Sorprendentemente, la dirigencia de Banfield decidió no aceptar su dimisión inmediata. El motivo de fondo responde a un frío análisis de coyuntura: soltar al técnico antes de una cita tan trascendental sumaría una inestabilidad institucional difícil de digerir. Bajo este pacto forzado y de "partido a partido", Pedro Troglio se verá obligado a salir a la cancha en el Bosque sabiendo que cualquier resultado adverso firmará el acta de defunción de su ciclo.

El futuro de Pedro Troglio en Banfield pende de un hilo.

El décimo choque ante Gimnasia, un choque de emociones fuertes

Para añadirle más épica a la jornada de sábado, el destino dictaminó que este compromiso sea el décimo enfrentamiento oficial de Pedro Troglio contra Gimnasia desde que es entrenador.

El "Lobo", donde Pedro Troglio dejó la vida como jugador y donde comandó campañas históricas como el ascenso a Primera en 2013 y la final de la Copa Argentina 2018, volverá a cruzarse en su camino como un rival despiadado.

El historial de Pedro Troglio enfrentando al club platense hasta la fecha cuenta con un registro sumamente parejo, ya que de 9 partidos disputados dirigiendo otros clubes argentinos se registran 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas. En su recorrido como entrenador, el DT se enfrentó al conjunto platense dirigiendo a cinco equipos distintos. Con San Lorenzo y Tigre los antecedentes fueron negativos, ya que perdió en ambas ocasiones por 1 a 0.

En Argentinos Juniors, en cambio, logró mantenerse invicto: consiguió una victoria y un empate durante su etapa al frente del Bicho. Su paso por Independientetambién dejó dos enfrentamientos ante Gimnasia, con un saldo repartido: un triunfo y una derrota. Esa caída, además, fue el primer partido en el que Pedro Troglio se enfrentó al Lobo tras haber dejado su cargo como entrenador del conjunto tripero.

Por su parte, dirigiendo a Instituto de Córdoba se impuso por 3 a 0 y el último choque ya como entrenador de Banfield fue derrota por 2 a 1 en marzo de este año en el Florencio Sola.

¿El último acto de Pedro Troglio en Banfield?

Pedro Troglio sabe perfectamente que el margen de error se redujo a cero. El hombre que en su momento prefirió rechazar ofertas del exterior por lealtad a Banfield, hoy se encuentra en una encrucijada donde el propio fútbol parece ensañarse con él, poniéndole enfrente la camiseta que más ama para decidir si su camino en el Taladro se termina de derrumbar.

Las cartas están echadas sobre la mesa. Este sábado, en 90 minutos de pura adrenalina y alto contenido emotivo, se definirá si Pedro Troglio logra transformarse una vez más en el piloto de tormentas que Banfield necesita, o si el Bosque platense atestigua el punto final de una historia que nació torcida.