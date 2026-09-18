Ine Crespo y Seba Dorso lanzan "La Vida Mía", su primer disco

Ine Crespo y Seba Dorso comenzaron su camino conjunto hace un par de años que ahora este recorrido se plasma en “La Vida Mía”, el primer disco del dúo, compuesto por ocho canciones del repertorio del folklore a rgentino con arreglos originales.

Con la porteña Ine Crespo en guitarra, bombo y voz y el lomense Seba Dorso en teclados, bombo y voz, el dúo hace un abordaje personal de estas composiciones.

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“Empezamos a juntarnos a ensayar a mediados de 2024 sin una idea clara de que estábamos haciendo. Fueron surgiendo los arreglos de las canciones y las ganas de hacer música juntos”, le cuenta el lomense Seba Dorso a La Unión.

Finalmente, el dúo terminó formalizarse y comenzaron a tocar en vivo. “Nos gusta mucho cantar a dúo. Ine me invitó a tocar un tema a todo se fue cocinando a fuego lento, hasta que decidimos hacer algo juntos”, agrega el músico.

Ine Crespo y Seba Dorso toman el folklore argentino con una mirada íntima y profunda, construyendo paisajes sonoros que viajan desde la raíz hasta lo contemporáneo. Su propuesta se distingue por arreglos vocales y la combinación de sus instrumentos.

Alternando entre diferentes formaciones, el dúo genera una dinámica escénica fluida que enriquece la experiencia auditiva, creando climas expresivos únicos en cada canción.

“Por ahora no estamos haciendo temas propios. Armamos un repertorio con temas de cancionero folklórico que nos gustan y con nuestros arreglos”, apunta Seba Dorso sobre el repertorio del dúo con Ine Crespo.

Para los integrantes del dúo se trata de “una formación elástica plástica. Cantamos a dúo muchos temas y en otros, alguno de nosotros toma la voz cantante y el otro hace la segunda. Hay temas que hacemos sólo con el piano o la guitarra y con el bombo”.

El disco debut de Ine Crespo y Seba Dorso

En diciembre de 2025, el dúo fue seleccionado por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) como beneficiario de su línea de fomento, impulso fundamental para concretar la grabación de su primer álbum.

El disco fue grabado en el Estudio Mudras de José Mármol, a cargo Ignus Zavalla, donde suelen registrar sus trabajos muchos músicos de la región. El disco tuvo a Bruno Cuellar en violín en una canción.

“La grabación fue bastante expeditiva. Había ensayado mucho las canciones y ya teníamos lo que íbamos a hacer. Lo grabamos entre abril y principios de julio”, recuerda Seba Dorso.

Lanzaron en las plataformas digitales “Si Yo Fuera Río”, de Carlos Leguizamón y Marcelo Ferreyra, el primer adelanto. El viernes el disco “La Vida Mía” ya esta disponible en las plataformas digitales.

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La presentación del disco

La presentación en vivo será el sábado 3 de octubre en el Espacio El Zonko, un reconocido centro cultural independiente y peña folklórica ubicado en San Cristobal, en Capital. Abrirá la noche el dúo de Coca Moscatelli y Marcos Monk.

Ine Crespo es cantante, guitarrista, arregladora y compositora nacida en la Ciudad de Buenos Aires. Cursó sus estudios formales de música en la reconocida Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA), donde se egresó como Cantante y Profesora de Música y Canto especializada en Música Folclórica.

Seba Dorso es compositor, autor e intérprete de sus canciones; su obra se nutre de la música argentina y sudamericana en general, y sus composiciones reflejan influencias diversas, de artistas como Gustavo Leguizamón, Chico Buarque, Luis Alberto Spinetta, Horacio Salgán, Jaime Roos, Fito Paez, entre otros.