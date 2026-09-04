sábado 05 de septiembre de 2026
Escribinos
4 de septiembre de 2026
Plaza Roberto Sánchez.

Sabores, clases abiertas y música en Banfield: nueva edición del Mercado Consciente

Este sábado y domingo llega la feria con todo tipo de productos saludables. También habrá un taller de huerta, yoga y shows para disfrutar en familia.

Productores autogestivos organizan la feria en Banfield.

Productores autogestivos organizan la feria en Banfield.

mercado banfield4

La primavera empieza a asomarse en cada brote, en los colores que vuelven a ganar las calles y en esa energía renovada que invita a disfrutar del aire libre. Con ese espíritu, el Mercado Consciente de Productores prepara una edición especial en Banfield para darle la bienvenida a septiembre con dos jornadas de feria saludable, shows de música, talleres y sorteos.

Este sábado y domingo, de 10 a 18, en la Plaza Roberto Sánchez (Alem y Darragueira) habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los vecinos que tengan ganas de desayunar, almorzar o merendar.

Lee además
Ardit deslumbró con su voz en una tarde especial en Banfield.
Entrevista.

Ariel Ardit en Banfield: "Antes del show tuve el honor de visitar la casa de Sandro"
Artistas crearon obras en vivo y compartieron su proceso creativo.
Encuentro.

Banfield celebró a su escritor más ilustre: así fue el homenaje a Julio Cortázar

La propuesta contará además con diferentes actividades y espectáculos gratuitos. El sábado, a las 14.30, darán un taller de compost, biopreparados y varias claves para armar una huerta en el verano. Mientras que a las 15.30 habrá una clase de yoga para las infancias y a las 16.30 llegará un momento musical con el Dúo Sator (piano y bandoneón).

El mercado también tiene opciones gastronómicas.

El mercado también tiene opciones gastronómicas.

Las actividades del domingo comenzará a las 14.30 con el taller "Escucharte para sanar" a cargo de Paz Ledo. A las 15.30 se presentará el Payaso Chango con su espectáculo "La comedia es cosa seria" y el cierre musical de las 16.30 tendrá como protagonistas al grupo latinoamericano Cantar por cantar.

Tanto el sábado como el domingo, en el horario de 10 a 18, los vecinos podrán recibir una sesión de tarot evolutivo. Y todas las personas que hagan sus compras recibirán un número para participar de sorteos con premios de todos los productores y artesanos.

Nueve años de tradición sustentable en Banfield

Hace 9 años que emprendedores autogestivos organizan el Mercado Consciente para promover el cuidado tanto de la salud como del ambiente a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de muchos vecinos y familias que participan en cada edición donde el arte y la cultura también tienen un lugar destacado. Por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el mercado fue declarado de Interés Municipal y Provincial.

Temas
Seguí leyendo

Ariel Ardit en Banfield: "Antes del show tuve el honor de visitar la casa de Sandro"

Banfield celebró a su escritor más ilustre: así fue el homenaje a Julio Cortázar

Un histórico scout de Banfield recibió el Hornero de Plata, la máxima distinción de Scouts de Argentina

De barrio en barrio, Lomas renueva sus calles para mejorar el tránsito

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Fuerte operativo en el lugar.
Emergencia.

Susto en Temperley por una amenaza de bomba en un colegio

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán fulminó Jorge Rial.  video
Se armó.

Moria Casán fue lapidaria con Jorge Rial: "Es un mal nacido"