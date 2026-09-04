Sabores, clases abiertas y música en Banfield: nueva edición del Mercado Consciente

La primavera empieza a asomarse en cada brote, en los colores que vuelven a ganar las calles y en esa energía renovada que invita a disfrutar del aire libre. Con ese espíritu, el Mercado Consciente de Productores prepara una edición especial en Banfield para darle la bienvenida a septiembre con dos jornadas de feria saludable, shows de música, talleres y sorteos .

Este sábado y domingo, de 10 a 18, en la Plaza Roberto Sánchez (Alem y Darragueira) habrá puestos de alimentos frescos y envasados, productos agroecológicos, opciones veganas y vegetarianas, panificados, cosmética natural, artículos de limpieza biodegradables, botánica, artesanías, accesorios, cerámicas, decoración, tejidos e indumentaria. También sumarán opciones gastronómicas para los vecinos que tengan ganas de desayunar, almorzar o merendar.

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La propuesta contará además con diferentes actividades y espectáculos gratuitos. El sábado, a las 14.30, darán un taller de compost, biopreparados y varias claves para armar una huerta en el verano. Mientras que a las 15.30 habrá una clase de yoga para las infancias y a las 16.30 llegará un momento musical con el Dúo Sator (piano y bandoneón).

Las actividades del domingo comenzará a las 14.30 con el taller "Escucharte para sanar" a cargo de Paz Ledo. A las 15.30 se presentará el Payaso Chango con su espectáculo "La comedia es cosa seria" y el cierre musical de las 16.30 tendrá como protagonistas al grupo latinoamericano Cantar por cantar.

Tanto el sábado como el domingo, en el horario de 10 a 18, los vecinos podrán recibir una sesión de tarot evolutivo. Y todas las personas que hagan sus compras recibirán un número para participar de sorteos con premios de todos los productores y artesanos.

Nueve años de tradición sustentable en Banfield

Hace 9 años que emprendedores autogestivos organizan el Mercado Consciente para promover el cuidado tanto de la salud como del ambiente a través de productos orgánicos y/o agroecológicos de elaboración artesanal.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de muchos vecinos y familias que participan en cada edición donde el arte y la cultura también tienen un lugar destacado. Por su contribución a la producción local sustentable y al cuidado del ambiente, el mercado fue declarado de Interés Municipal y Provincial.