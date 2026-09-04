Un histórico scout de Banfield recibió el Hornero de Plata, la máxima distinción de Scouts de Argentina

Alejandro "Tortu" Mologni fue reconocido por su trayectoria, compromiso y permanente actitud de servicio durante el 118º aniversario del Grupo Scout General Juan Galo de Lavalle de Banfield y recibió el Hornero de Plata, la máxima condecoración que otorga Scouts de Argentina.

La ceremonia reunió a distintas generaciones de scouts que compartieron parte de su camino a través de campamentos, encuentros y diferentes experiencias a lo largo de los años.

La distinción denominada "Hornero de Plata" es una medalla al mérito que otorga Scouts de Argentina Asociación Civil por méritos sobresalientes o labor relevante y sostenida en beneficio del Movimiento Scout , la humanidad o la comunidad a la cual sirve. Durante la jornada, además del diploma, Mologni recibió el parche y la presea, una insignia metálica que acompaña la condecoración.

Al momento de entregar la distinción, se destacó especialmente su trayectoria y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones. "Felicitamos a Alejandro por su conducta, que es ejemplo ante los jóvenes de que los valores de la Ley y la Promesa Scout merecen ser vividos con compromiso y permanente actitud de servicio", expresaron durante el acto.

"Un reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso, el servicio y los valores del Movimiento Scout", detallaron en una publicación el Circulo Nacional de Antiguos Scouts (CINAS).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zona 43 - Scouts de Argentina (@zona43.saac) La jornada fue durante el 118º aniversario del grupo.

Uno de los momentos más particulares de la ceremonia fue que el propio Alejandro pudo elegir quiénes serían los encargados de entregarles los distintos elementos del reconocimiento. Para hacerlo decidió representar diferentes generaciones y etapas de la vida dentro del grupo scout, el momento quedó grabado y lo subió a su cuenta personal donde lo escribió: "Uno de los momentos más emotivos en mi vida, no sólo como Scout sino como persona".

Eligió al último lobato que ingresó al Grupo Scout Lavalle, al rover más antiguo y a quien inició la gestión de la condecoración para que fueran parte de la entrega. De esta manera, la entrega del diploma, el parche y la presea se convirtió también en una representación del vínculo entre las distintas generaciones que forman parte de la institución.

118 años de historia en Banfield

El reconocimiento tuvo lugar en el marco del 118º aniversario del Grupo Scout General Juan Galo de Lavalle, una institución pionera en el país. La historia del grupo se remonta a 1908, cuando Arturo Federico Penny, con apenas 16 años, conoció en Inglaterra los fascículos escritos por Robert Baden-Powell y regresó a la Argentina decidido a poner en práctica sus ideas.

Junto a un grupo de amigos, impulsó las primeras patrullas scouts del país, Águila y Foca. Esas primeras patrullas dieron origen a la primer Compañía de Boy Scouts de Lomas de Zamora, actualmente el Grupo Scout General Juan Galo de Lavalle.